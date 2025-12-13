Es papá primerizo, solo pudo chinear cuatro días a su hijo y dejó los pañales para correr la Vuelta a Costa Rica

Daniel Bonilla (rojo), del equipo Colono Bikestation Kölbi, ingresó este viernes en el segundo lugar, en la primera etapa entre Heredia, San Ramón y Grecia.

Hace apenas cuatro días se estrenó como papá, pero su trabajo lo llevó a subirse a la bicicleta este viernes y tomar la partida en la edición 59 de la Vuelta Ciclística a Costa Rica Telecable 2025, como uno de los capos de la formación del equipo Colono Bikestation Kölbi.

Daniel Bonilla, campeón del giro a la tica en 2019, apenas tuvo tiempo de chinear a su primogénito, José Daniel Bonilla Montenegro, quien llegó para inspirar a su padre, que estuvo muy cerca de ganar la primera etapa entre Heredia, San Ramón y Grecia, al cruzar la meta a 34 segundos del vencedor, Jexon Ledezma (Selección Sub-23).

“Tomamos la decisión de que nuestro hijo naciera por cesárea el 8 de diciembre, porque si esperábamos que fuera natural, la fecha de su nacimiento iba a ser incierta. En la Vuelta a Chiriquí estuvimos muy tensos, pero para la Vuelta a Costa Rica queríamos estar tranquilos y no correr ningún riesgo”, confesó Bonilla.

Daniel explicó que, aunque él esté ausente, tanto su familia como la de su esposa, Sharon Montenegro, la van a apoyar y le ayudarán a cuidar al bebé durante estos días, ya que es claro que son momentos complicados.

“Soy un ciclista profesional y este es mi trabajo. Mi mente está en la Vuelta a Costa Rica. Mi familia y mi esposa lo entienden y me apoyan al 100%. Dejé todo listo en casa; incluso le preparé su cuarto inspirado en la película Toy Story y lo decoramos como la habitación de Andy, el dueño de los juguetes”, manifestó Bonilla.

Daniel contó que siempre quiso ser papá y que ahora espera poder contarle a su hijo que fue ciclista, que ganó una Vuelta a Costa Rica y que el deporte es muy importante para llevar una vida sana. Confesó que le gustaría que su hijo practique algún deporte, aunque no necesariamente el ciclismo.

“Está claro que lo voy a apoyar siempre y guiarlo en todo momento. Pero, sinceramente, no me gustaría que practicara ciclismo. Es un deporte demasiado exigente, muy rudo y en el que se sufre mucho. Prefiero que le guste otro deporte, como el baloncesto —porque sé que su abuelo estaría muy contento— o bien el fútbol”, declaró Bonilla.