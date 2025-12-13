Puro Deporte

Es papá primerizo, solo pudo chinear cuatro días a su hijo y dejó los pañales para correr la Vuelta a Costa Rica

Tanto el pedalista como su esposa decidieron que su hijo naciera por cesárea justo antes de la Vuelta

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Vuelta Costa Rica Telecable 2025; Primera etapa; Edición número 59; Ciclistas; Vuelta ciclística
Daniel Bonilla (rojo), del equipo Colono Bikestation Kölbi, ingresó este viernes en el segundo lugar, en la primera etapa entre Heredia, San Ramón y Grecia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vuelta a Costa Rica 2025Daniel BonillaColono Bikestation Kölbi
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.