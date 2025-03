Panameño Armando Gun no se deja de Carlos Castro y le contestó con fuertes palabras

A Carlos Castro, exjugador de Alajuelense, le respondieron a la distancia, y lo hicieron duro. Con fuertes palabras, Armando Gun, panameño que jugó con los manudos en la época de Castro, se defendió de lo que el exlateral izquierdo dijo sobre él.

Gun reaccionó a los señalamientos de Carlos Castro, quien afirmó que cuando coincidieron en el cuadro manudo, el panameño jugaba porque era el favorito del entrenador.

Carlos Castro aseguró el lunes pasado en el programa La Platea que el técnico colombiano Cheché Hernández lo sentó solo porque trajo a Gun como refuerzo y que el canalero era como un “pito de avión”, es decir, que “para nada sirve”.

En su cuenta de Instagram, Armando Gun le respondió con todo a Carlos Castro. (Captura Instagram/Captura Instagram)

“De mi experiencia en la LDA y en Costa Rica, tuve la oportunidad de conocer y compartir dentro y fuera de la cancha con grandes personas y jugadores.

“Luego de 20 años, sigo teniendo un gran cariño por esa institución que me abrió las puertas. Con respecto al tipo este que empezó a mencionarme, me parece una falta de respeto y muy poco profesional hablar de un excompañero para tratar de sobresalir. Tampoco es que el señor en mención era la gran cosa, por eso lo echaron”, contestó Armando Gun en su cuenta de Instagram.

Según dijo Carlos Castro, en ese momento Cheché Hernández quería que él se fuera de la Liga y, al final, así ocurrió: debió salir de la institución.

“A mí me ponía y luego me mandaba a la banca, nunca le quedaba bien al entrenador, no había forma, no me quería, porque él lo que quería era que jugara el otro, el que él trajo.

Lo que él (Cheché) quería era que me fuera, y al final me tuve que ir. Me fui porque puso por encima a otro, y si al menos hubiera rendido, lo entendería, pero si no le rinde, no creo que usted sea tan testarudo como para ponerlo solo porque sí”, dijo Carlos Castro.

Gun añadió que Carlos Castro es un llorón y la próxima vez que venga a Costa Rica le va a traer una chupeta.

“Ahora que está viejo se puso llorón, la próxima vez que viaje a CR le voy a llevar una mamadera (chupeta) para que pare la lloradera”, finalizó.

Armando Gun llegó a Alajuelense en el 2006 de la mano del Cheché, club que dejó al año siguiente.