Gilberto el ‘Tuma’ Martínez guardó un secreto por años: la historia nunca antes contada de su amor por Saprissa

Llegó a casa, se siente en su casa y quería estar en casa. Quizá no transmite esa felicidad abiertamente; tal vez quienes están más cerca de él sí perciben su alegría. Pero cuando habla, se nota que las palabras le salen del corazón. Él quería estar en Saprissa. Gilberto, el “Tuma” Martínez, es y se siente un saprissista más.

“Creo que Dios tiene un plan para cada uno, y ahora volvemos a casa luego de 23 años de estar fuera. Uno siente esta camiseta”, dijo el “Tuma” Martínez días después de ser confirmado como asistente técnico de Paulo César Wanchope en Saprissa.

En Costa Rica, el “Tuma” solo jugó con los morados. Se marchó en 2001 y, aunque nunca lo dijo, se fue con la ilusión de volver algún día. Martínez forjó una gran trayectoria en Italia, donde jugó 19 años. Militó en ocho equipos de distintas categorías: Brescia Calcio, en tres etapas diferentes (2002-2006, 2007-2010 y 2011-2013); AS Roma (2006-2007); Unione Calcio Sampdoria (2011); Unione Sportiva Lecce (2013-2015); AC Monza (2015); AC Dilettantistica Nardó (2015); Audace Cerignola (2016-2017) y FC Calcio Acri (2017-2019).

Martínez se dio a conocer en la Serie A y hasta fue tentado por grandes equipos como la Juventus y el mismo Real Madrid.

“En ese tiempo yo no tenía representante, y fue el gerente del Brescia quien me dijo que el Real Madrid preguntaba por mí. Yo me dediqué a jugar, y eso lo manejó el gerente del equipo. Después no me dijeron nada. Cuando la Juventus me buscó, decidí quedarme en Brescia porque estaba muy bien”, recordó Gilberto en entrevistas que concedió en el pasado.

Lo que el “Tuma” nunca dijo fue que en su mente el nombre de Saprissa revoloteaba constantemente. Gilberto quería en algún momento volver al país y retirarse con los morados. Eso lo sintió, y en 2019 regresó a Costa Rica con la ilusión de vincularse al equipo que lo vio nacer y crecer como futbolista profesional. Lo intentó entre finales de 2019 e inicios de 2020, pero la pandemia del COVID-19 apareció y, poco a poco, acabó con su sueño de volver a jugar con Saprissa.

El tiempo se encargó de hacerlo a un lado, pero también lo llamó para regresar a Saprissa, esta vez como asistente técnico. “Tuma” está feliz, y cuando Paulo Wanchope lo llamó, no pudo negarse. Y eso que yo he escuchado a Gilberto decir que no trabaja como asistente. Él se preparó y estudió en Italia para ser técnico. Aunque tuvo la opción de acompañar a algún timonel en el país, no dio el paso porque su idea era ser el estratega. Pero el “Tuma” quería volver a Saprissa, y Paulo César le dio la oportunidad. De inmediato dijo que sí.

Gilberto Martínez volvió al Deportivo Saprissa y se siente como en sus años de jugador. El ‘Tuma’ hizo realidad su sueño de regresar a casa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Y aunque usted no lo crea, como decía aquel famoso programa estadounidense de Ripley, Gilberto Martínez contó en su programa Cracks que, estando en Italia hace muchos años, Paulo César Wanchope lo llamó y le comentó que algún día le gustaría trabajar con él. Martínez le agradeció y le dijo: “Cuente conmigo”. Lo que no imaginó es que haría equipo con Paulo en Saprissa, en el escenario donde se dio a conocer, el equipo que lo llevó a la Selección y lo impulsó a Italia.

Gilberto, el “Tuma” Martínez, es un morado de corazón.

