“¡Ey, ragazzo!”: Kendall Waston y la inesperada relación con Gilberto ‘Tuma’ Martínez en Saprissa

El fútbol da vueltas inesperadas y Kendall Waston lo sabe bien. Hace unos años compartía vestuario en la Selección de Costa Rica con Gilberto “Tuma” Martínez, un defensa aguerrido y con una chispa inconfundible. Hoy, Waston lo tiene como asistente técnico en Saprissa y admite que la dinámica con él cambió, aunque de vez en cuando le suelta un “ragazzo”, palabra italiana que significa “chico”, o “muchacho”, en honor a la etapa del Tuma en el fútbol europeo.

“La faceta de Gilberto Martínez le cambió. Me tocó la oportunidad, la bendición, de estar con él en la Selección y llegan momentos donde uno tiene que saber hasta dónde llega la línea de excompañero, amigo y ahora jefe. Uno sabe cómo es él, la chispa que tiene, lo vacilón que es, pero cuando es trabajo, es trabajo. Todos serios y enfocados en lo que queremos”, comentó Waston, quien entre risas añadió, pero no crea a veces le digo: “Ragazzo”.

LEA MÁS: La afición de Saprissa reaccionó y esto pasó con el #FueraChope

Regreso a la defensa

Aunque en algunos partidos, Waston fue alineado como delantero, la llegada de Paulo César Wanchope al banquillo tibaseño lo devolvió a su zona de confort: la zaga. Y el domingo pasado, en la goleada 3-0 sobre San Carlos, el espigado defensor no solo cumplió con su labor en la retaguardia, sino que también se dio el lujo de anotar.

“Es una posición habitual para mí, la mayoría de mi carrera la he jugado y me siento bien ahí. Contra San Carlos dejamos el marco en cero, que era algo que no veníamos haciendo, y ganamos de una buena manera. El equipo jugó bien y creo que San Carlos no tuvo tantas llegadas con peligro. Eso, como defensa, uno lo valora bastante”, explicó.

Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, colaboró contra San Carlos en la zaga y anotó el tercer gol. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Waston ha demostrado que, además de ser un muro en defensa, también es un arma letal en el área rival. Su gol ante los norteños le dio un plus de felicidad en una tarde redonda para el equipo morado.

“Me da felicidad que ganamos y luego ese extra de ir al ataque y poder anotar. Eso lo llena a uno, es de mucha felicidad. Pero ser defensa y no delantero no me quita ningún tipo de presión, porque uno siempre trata de dar su mejor versión en pro del equipo. Aquí la estrella no es lo individual, sino el equipo”, afirmó el capitán tibaseño.

La nueva propuesta de Chope

El experimentado central también reveló cuál es la idea de juego que Wanchope busca imprimir en el equipo. Saprissa, fiel a su historia, apostará por la tenencia de balón y una mentalidad ofensiva.

“El técnico nos pidió que seamos muy agresivos, pero que tengamos la pelota. Es la manera en que Saprissa se defiende bien, teniendo el balón, circulándolo rápido y acumulando bastantes jugadores en ataque para marcar más goles”, detalló.

Por ahora, Kendall Waston y el resto del equipo se enfocan en consolidar esta propuesta y mantener el arco en cero, mientras buscan seguir sumando victorias que los acerquen a sus objetivos. Con el “Tuma” como asistente y Chope en el banquillo, la misión es clara: Saprissa debe ser un equipo dominante en todas las facetas del juego.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.