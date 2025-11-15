Puro Deporte

Panamá vs. El Salvador: hora de Estados Unidos para ver el partido de eliminatorias de Concacaf

Los canaleros reciben a El Salvador en un duelo decisivo de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Conozca a qué hora se juega el partido en Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El partido definirá parte del panorama del Grupo A, con la selección panameña obligada a sumar para seguir en la pelea y Guatemala buscando hacerse fuerte en casa y complicar a un rival directo de la región.
El partido definirá parte del panorama del Grupo A, con la selección panameña obligada a sumar para seguir en la pelea y Guatemala buscando hacerse fuerte en casa y complicar a un rival directo de la región. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMundial 2026FIFAEliminatorias mundial
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.