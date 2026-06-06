Puro Deporte

Panamá aguanta ante Bosnia en último amistoso previo al Mundial

Jiovany Ramos anotó el gol de los panameños, quienes debutan el 17 de este mes en el Mundial

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Por AFP

Panamá empató este sábado 1-1 ante Bosnia en Estados Unidos en su último amistoso previo al Mundial de Norteamérica 2026, en un duelo parejo con ocasiones para ambas escuadras.








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