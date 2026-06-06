Panamá aguanta ante Bosnia en último amistoso previo al Mundial

Panamá empató este sábado 1-1 ante Bosnia en Estados Unidos en su último amistoso previo al Mundial de Norteamérica 2026, en un duelo parejo con ocasiones para ambas escuadras.

Los goles en el estadio Energizer de St. Louis, Estados Unidos, fueron anotados por Jiovany Ramos (45+3′) para Panamá y Nikola Katic (23′) para Bosnia.

Panamá debutará en el Mundial ante Ghana el 17 de junio en Toronto por el Grupo L, mientras que Bosnia hará la propio el 12 frente a Canadá, también en esa ciudad canadiense, en el Grupo B.

Bosnia llega al Mundial después de eliminar en la repesca a la cuatro veces campeona del mundo Italia. Será la segunda vez en que el combinado balcánico dispute un Mundial, tras el de Brasil 2014, en el que fue eliminado en la fase de grupos.

Panamá enfrentó a Bosnia en amistoso en Estados Unidos. En la acción, el canalero Jiovany Ramos, quien anotó el gol de su equipo, pelea el balón. (Cuenta X FEPAFUT/Cuenta X FEPAFUT)

Para los canaleros también será su segunda participación en la máxima cita del fútbol, después de Rusia 2018, en la que quedaron en último lugar.

Los europeos tuvieron un mejor desempeño en la primera parte, con un mayor control del esférico, ante un rival que presionó y estuvo muy ordenado, pero que no pudo disponer de la pelota por la ausencia sensible de varios volantes encargados de la distribución del juego.

Sin embargo, en la segunda parte, los canaleros dieron un paso al frente y mostraron peligro y decisión para ir al ataque.

El DT de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, presentó de inicio un equipo sin su máxima figura, Adalberto Carrasquilla.

El volante de los Pumas de México, clave en la distribución del juego panameño, se recupera de una lesión contrarreloj de cara al debut ante Ghana, un partido que se antoja crucial para las intenciones de pasar a la siguiente fase.

En el primer acto, Yoel Bárcenas estuvo a punto de adelantar a los panameños con un bombazo despejado por el arquero Nikola Vasilj, pero fue al minuto 23 cuando el defensor del Schalke 04 alemán Katic llegó hasta la cocina para adelantar de un testarazo a Bosnia.

Panamá enfrentó a Bosnia en amistoso en Estados Unidos. Los canaleros están cerrando la fase de preparación al Mundial. (Cuenta X FEPAFUT/Cuenta X FEPAFUT)

Los panameños, quienes tuvieron una clara ocasión en los minutos finales por mediación de Cristian Martínez, empataron en el añadido al aprovechar Ramos un rechace en un saque de esquina.

En la reanudación, los canaleros presentaron mejores sensaciones y a los pocos minutos José Fajardo mandó el cuero a las mallas, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

José Luis Rodríguez también pudo anotar, pero fue Bosnia el que tuvo la mejor oportunidad con un balón al poste de Amar Memic. En los minutos finales, ambas escuadras, se fueron al ataque, pero ya no pudieron romper las mallas rivales.