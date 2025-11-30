Palmares sorprende a uno de los favoritos en la Liga de Ascenso y avanza a las semifinales

Los jugadores de Palmares celebraron su clasificación a las semifinales de la Liga de Ascenso. Fotografía: Salazar Photo Sports

A pesar de haber perdido en casa al enfrentar a uno de los grandes favoritos para ganar el Torneo Apertura de la Liga de Ascenso, el conjunto de Palmares dio la gran sorpresa al avanzar a las semifinales a costa de Escorpiones de Belén.

Los palmareños, quienes cayeron el lunes anterior 0-2 en el estadio Palmareño Solís, emparejaron los cartones al vencer este sábado 0-2 a Escorpiones, en el Polideportivo de Belén y tras mantener la diferencia llegaron a los lanzamientos de penal, donde ganaron 5-4, gracias al arquero Erick Palma, quien detuvo dos remates.

Escorpiones de Belén, dirigidos por el argentino Cristian Salomón, se había clasificado como líderes del Grupo B y eran favoritos para imponerse en la serie.

Ahora los palmareños se medirá al vencedor de la serie de cuartos de final entre Jicaral y Pococí, quienes en el juego de ida igualaron 0-0 y todo se definirá este domingo a la 1 p. m., en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña.

El cuadro alajuelense se adelantó en el marcador al minuto 23, por intermedio de Johnny Salas, lo que motivó a los visitantes, que habían tenido un buen partido.

En el complemento, los belemitas intentaron emparejar el compromiso para asegurar su boleto, no obstante, al minuto 77 John Pool Trochez anotó el 0-2, para forzar en primera instancia a los tiempos extra y después a los penales.

Palmares (blanco) fue un equipo muy ordenado, que no le dio libertades al equipo de Escorpiones de Belén, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Ascenso. (La Nación/Cortesía: Ascenso Total)

Al llevarse a cabo los lanzamientos desde el manchón blanco, los alajuelenses fueron más certeros al anotar por intermedio de Darío Alfaro, Ronaldo Pérez, Axel Bustos, John Pool Trochez y Rayinder Hernández. Solo falló Bryan Solórzano.

Por los Escorpiones macaron Michael Arias, Josué Serrano, Joel Montero y Erickson Arias. El arquero Palma detuvo los envíos de Leandro Mena y Greivin Fonseca.

Este mismo sábado, a partir de las 7 p. m., se deben resolver las series de cuartos de final de la otra llave cuando Inter San Carlos reciba a Carmelita, en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada. Los norteños ganaron el primer compromiso 1-2.

Así como Fútbol Consultants a Quepos Cambute en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas. Los porteños habían triunfado en casa 2-1.

El campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso se asegura un lugar en una eventual gran final nacional. En caso de imponerse en el Torneo Clausura 2026, ascendería automáticamente a la Primera División.