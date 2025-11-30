Puro Deporte

Palmares sorprende a uno de los favoritos en la Liga de Ascenso y avanza a las semifinales

Palmares perdió el juego de ida 0-2 y se repuso como visitante, para dar la sorpresa en la Liga de Ascenso

Por Juan Diego Villarreal
Liga de Ascenso Torneo Apertura 2025 Cuartos de final Escorpiones 0 (4) - Palmares 2 (5) 29 de noviembre del 2025 Cortesía: Ascenso Total
Los jugadores de Palmares celebraron su clasificación a las semifinales de la Liga de Ascenso. Fotografía: Salazar Photo Sports (La Nación/Cortesía: Ascenso Total)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

