Puro Deporte

Pablo Mudarra se dejó el primer gran fondo de ciclismo de la temporada

El experimentado pedalista Pablo Mudarra se dejó el primer lugar del Gran Fondo Zona Sur

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Por Juan Diego Villarreal
Gran Fondo Zona Sur Pablo Mudarra 15 de marzo del 2026 Fotografía: Diana Sanabria
Pablo Mudarra (al frente), del equipo Colono Bikestation Kölbi, fue el vencedor del Gran Fondo Zona Sur, que se realizó este domingo. Fotografía: Diana Sanabria (La Nación/Fotografía: Diana Sanabria)







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Gran Fondo Zona SurPablo MudarraPaola Chacón
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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