Pablo Mudarra se dejó el primer gran fondo de ciclismo de la temporada

Pablo Mudarra (al frente), del equipo Colono Bikestation Kölbi, fue el vencedor del Gran Fondo Zona Sur, que se realizó este domingo. Fotografía: Diana Sanabria

La temporada de ciclismo de ruta arrancó este domingo 15 de marzo con el Gran Fondo Zona Sur, con dos exigentes recorridos para los pedalistas, tanto de la categoría élite como máster.

La competencia ofreció dos distancias: 154 kilómetros en la ruta larga saliendo de Pérez Zeledón con meta en Uvita, así como de 100 kilómetros en la denominada ruta corta entre Buenos Aires y Uvita.

En la categoría Open masculina, el triunfo fue para el experientado Pablo Mudarra, del equipo Colono Bikestation Kölbi, quien completó el recorrido con un tiempo oficial de 3 horas 31 minutos y 32 segundos (3:31:32).

“La verdad fue una carrera bastante dura, estuvo muy movida desde el principio. Se dieron muchos ataques, pero el equipo estuvo a la altura. Al final salimos en un pequeño grupo, me sentí bastante bien al final y logramos la victoria” expresó Mudarra en Crciclismo.com.

Nuevamente Mudarra demostró que mantiene su punta de velocidad, siendo muy explosivo en el sprint. Su objetivo ahora será llegar en buen nivel a los Campeonatos Nacionales de Ciclsmo de ruta, en abril próximo en Guanacaste.

El segundo lugar fue para Leandro Varela, del equipo ManzaTé La Selva Scott, con 3:31:34, mientras que Andrés Alpízar, del equipo Ciclo Café–Repuestos Mena, finalizó en la tercera posición con 3:31:43.

En la categoría Open femenina de la distancia de 154 kilómetros, la victoria fue para Paola Chacón del equipo Victor Vargas, quien logró imponerse tras una llegada muy cerrada con un tiempo oficial de 3:58:05.

El segundo lugar fue para Ana Méndez del equipo Cycling Lab, con 3:58:09, mientras que el tercer puesto lo obtuvo Amanda Alvarado Quesada, del equipo ManzaTé-La Selva-No Varix, con un tiempo de 3:58:13.

En las demás categorías de la distancia de 154 kilómetros, los ganadores fueron Alejandra Tattenbach, del equipo Guayabillos & DrCabello, en Master A femenina; Fiorella Herrera en Master B femenina; Andrea Casalvolone del equipo Trimax, en Master C; y Karina Hernández en Master D.

En las categorías masculinas de esta misma distancia, los primeros lugares fueron para Vladimir Fernández en Master A; Edwin Alberto Godínez, en Master B; Henry Azofeifa del equipo Team Costafrut, en Master C; Nelson Webb, del equipo Caciques Team, en Master D y José Herrera en Master E.

En la distancia de 100 kilómetros, la victoria en la categoría Open femenina fue para Ibi Salas Delgado con un tiempo oficial de 2:37:56, mientras que en la categoría Open masculina el ganador fue Santiago Prendas con un tiempo de 2:35:04.