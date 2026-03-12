Milagro Mena queda fuera del Panamericano de Ciclismo de ruta de forma inesperada

Milagro Mena sufrió una lesión en la rodilla derecha y por algunos días ha tenido que utilizar muletas para desplazarse.

Una inoportuna caída dejó a la pedalista costarricense Milagro Mena sin la posibilidad de asistir al Campeonato Panamericano de Ciclismo, que se celebrará en Montería, Córdoba, Colombia, del 16 al 22 de marzo próximo.

Mena, de 32 años, sufrió el accidente mientras competía en la primera fecha de la Copa MTB en Orosi, Cartago, durante la prueba femenina. Debido a lo resbaloso de la pista, cayó en un pequeño guindo con todo y bicicleta, y su rodilla derecha quedó prensada en el manillar.

“En el descenso más empinado la bicicleta se me fue de lado debido al barro y a lo mojado de la pista. Sufrí una torsión en la rodilla derecha que me provocó un esguince, por lo que no asistiré a los Panamericanos”, comentó Mena.

De acuerdo con la pedalista, logró incorporarse y terminar la carrera, pero tenía la rodilla muy inflamada y con mucho dolor. Tras realizarse los exámenes correspondientes, se determinó que debía guardar reposo.

“Al sufrir la lesión me perdí el Panamericano. En 19 años de carrera es la lesión más grave que he tenido y es la primera vez que no voy a asistir a un evento con la Selección Nacional. Dios sabe por qué hace las cosas y no queda más que tener paciencia”, comentó Mena.

La atleta olímpica de París 2024 indicó que ha tenido que utilizar muletas para no sobrecargar la rodilla e incluso debió viajar en autobús desde Orotina hasta la UACA, en Curridabat, para asistir a clases.

“Es un poco incómodo, pero no podía perderme las lecciones. De momento ya puedo hacer rodillo para no perder la forma física, pero no puedo apoyar la pierna derecha. En unas dos o tres semanas podrían darme el alta y espero poder volver a los entrenamientos”, aseguró Mena.

Aunque para ella fue frustrante quedar fuera del combinado patrio, Milagro tiene su revancha a la vuelta de la esquina, pues en abril deberá afrontar dos eventos en su cronograma competitivo del primer semestre de 2026.

“Esperamos estar listas para competir en el Campeonato Nacional de Ruta y en el Campeonato Centroamericano, los cuales se realizarán en abril. Confío en estar lista y poder representar a mi país. No vamos a competir en el Gran Fondo Zona Sur este fin de semana para recuperarnos y llegar bien físicamente”, añadió Mena.

La ciclista nacional explicó que, a pesar del deseo de representar al país, debe tener claro que hay momentos en los que es necesario dar un paso al costado cuando no se está en las mejores condiciones.

“Me duele muchísimo no asistir al Panamericano en Colombia. Es el primer evento de Selección Nacional que me pierdo, pero con la madurez que uno adquiere como mujer y deportista es necesario entender que, si no estamos bien, debemos ceder el lugar a otras compañeras que sí lo están, para que el país tenga la mejor representación posible”, manifestó Mena.