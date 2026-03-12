Puro Deporte

Milagro Mena queda fuera del Panamericano de Ciclismo de ruta de forma inesperada

La ciclista Milagro Mena inició la temporada en muy buena forma, pero se quedó sin viajar al Panamericano en Colombia

Por Juan Diego Villarreal
Milagro Mena Ciclista Lesión la deja fuera del Panamericano de ruta 12 de marzo Cortesía; Milagro Mena
Milagro Mena sufrió una lesión en la rodilla derecha y por algunos días ha tenido que utilizar muletas para desplazarse. (La Nación/Cortesía; Milagro Mena)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

