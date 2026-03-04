Andrey Amador deja las bases para la Selección que representará a Costa Rica en los Panamericanos

Jason Huertas del equipo Manza Té La Selva, es uno de los seleccionados que estará en el Panamericano de Ciclismo de ruta, en Colombia, a partir del 16 de marzo.

La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) dio a conocer este martes la Selección Nacional de Ciclismo de ruta masculina que representará a Costa Rica en el Campeonato Panamericano que se disputará en Montería, Colombia, del 16 al 22 de marzo.

Aunque la lista definitiva fue escogida por el director técnico interino, José Adrián Champu Bonilla, quien sustituyó a Andrey Amador —hospitalizado desde el pasado 20 de febrero en Playa Bejuco, Parrita, tras sufrir un accidente—, la convocatoria se realizó con base en el trabajo previo.

Amador, precisamente se encontraba en Garabito y cantones cercanos realizando un campamento con el grupo. Ese día tenían previsto un fondo de 133 kilómetros entre Jacó y Quepos, cuando se dio la caída, por la cual tuvo que ser internado.

“La convocatoria se basó en la preselección, el análisis que hizo Andrey, así como los entrenamientos. Se decidió llevar en élite la misma selección con la que obtuvimos el año pasado las dos medallas, ya que el perfil del recorrido de este año es muy parecido; es totalmente plano”, explicó Bonilla.

En el comunicado, la Fecoci agregó que también se tomó en cuenta el buen ambiente entre los muchachos y la disposición que todos mostraron durante el proceso de preselección.

Los pedalistas que estarán en el Panamericano son Sebastián Brenes, Jason Huertas, Donovan Ramírez, Daniel Bonilla, Gabriel Rojas y Joseph Ramírez, en la categoría élite. En Sub-23 competirán Kendall Fernández, Pablo Sancho, Daniel Gómez e Isaac González. Además, Matías Calzada participará en Junior.

El año pasado, Costa Rica ganó dos medallas en el evento continental, cuando Sebastián Brenes obtuvo la plata y Jason Huertas el bronce, en Montevideo, Uruguay.

“En Sub-23 buscamos renovar, gente joven como Kendall, que es un corredor con mucha proyección y creemos que podría tener un muy buen resultado, o Daniel Gómez. Son muchachos que se han mostrado muy bien y creo que tienen muy buen futuro”, agregó Bonilla.

Selección femenina convocada

Mientras tanto, la Selección femenina, dirigida por el técnico Luis Segura, estará conformada por Gloriana Quesada, Alondra Granados, Yailin Gómez, Melisa Ávila y Dixiana Quesada, en élite. Por su parte, Francel Martínez competirá en Junior.

“Es un circuito muy plano. Hemos tratado de llevar a muchachas que se defienden bien en ese tipo de trazado. Vamos a tratar de dar la pelea en contrarreloj con Gloriana y Alondra; ellas han venido haciendo las cosas bien en ese tipo de prueba”, explicó Segura.

De acuerdo con el estratega de las damas, enfrentar a Colombia será un gran reto y, junto a los demás países del continente, será un evento muy fuerte, por lo que esperan dar la sorpresa y brindarle una alegría a Costa Rica.

Además de José Adrián Bonilla en masculino y Luis Segura en femenino, el cuerpo técnico lo integran la masajista Lillian Monge y el mecánico Bradley Muñoz.

Federación de Ciclismo dio a conocer los pedalistas que disputarán el Panamericano de ciclismo en Colombia, en medio del accidente de Andrey Amador.