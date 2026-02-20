Pablo Gabas: ‘La Liga con Óscar Ramírez aprendió a jugar estos partidos en el Saprissa’

Óscar Ramírez está invicto en clásicos, en esta nueva etapa al frente de Liga Deportiva Alajuelense.

¿Qué pasará en el clásico nacional de este sábado entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense? Nadie lo sabe con exactitud, pero Pablo Gabas tiene una noción.

El excapitán rojinegro es una de las voces autorizadas en la previa para ponerle pausa a la euforia y análisis al juego.

Como uno de los referentes históricos de Alajuelense, Pablo Gabas vaticinó un encuentro donde la pizarra táctica y la gestión emocional pesarán más que el presente inmediato en la tabla de posiciones.

Para el exfutbolista, el partido llega en un momento de contrastes marcados para ambos archirrivales. Por un lado, el Deportivo Saprissa arriba con el impulso que genera un cambio de mando.

“El partido de este sábado encuentra realidades diferentes por parte de los dos equipos, por ahí Saprissa con una inyección anímica de estar con un técnico nuevo, que ha arrancado obteniendo resultados”, manifestó Pablo Gabas en declaraciones a La Nación.

Porque él sabe con conocimiento de causa el efecto que causa en un equipo cuando llega un entrenador nuevo; pero también tiene muy claro que los clásicos son distintos.

Al hablar del panorama en el equipo de sus amores, cree que Alajuelense se encuentra en una etapa de ajuste.

Según Gabas, la Liga llega con desafíos físicos y estructurales que el cuerpo técnico liderado por Óscar Ramírez ha tenido que gestionar sobre la marcha.

“La Liga está con algunos jugadores lesionados, todavía no con un once establecido, producto de variantes que ha hecho Óscar”, explicó.

Pablo Gabas tiene buenos recuerdos en clásicos y espera un juego interesante por parte de Liga Deportiva Alajuelense. (Diana Mendez)

Sin embargo, lejos de ver esto como una debilidad insalvable, como hombre de fútbol destacó que este clásico puede ser muy importante para los rojinegros.

“Yo siempre veo en estos partidos un pronóstico reservado y lo que sí me parece es que la Liga con Óscar aprendió a jugar estos partidos en el Saprissa, independientemente de cómo venga”, afirmó Pablo Gabas.

El excapitán de la Liga enfatizó que, en encuentros de esta magnitud, los 90 minutos son una batalla de resistencia donde el banquillo de suplentes dicta sentencia.

Para él, la capacidad de lectura de los técnicos será el factor diferenciador en la etapa complementaria.

“Va a ser un partido muy entretenido, va a depender mucho de las variantes que tenga cada uno en el banco de suplentes como para tratar de sorprender en el segundo tiempo”, vaticinó.

En ese sentido, tuvo palabras de elogio para la meticulosidad de Óscar “Macho” Ramírez, a quien conoce profundamente.

“En el caso de Óscar, es un tipo que no deja ningún detalle; si tiene que variar algún jugador lo hace con tal de sorprender. Son dos técnicos que no van a dejar nada ahí y van a tratar de aprovechar cualquier descuido”, citó.

Finalmente, el argentino lanzó un reto directo a la plantilla rojinegra, recordándoles que la jerarquía se demuestra en el campo del máximo rival, pues considera que más allá de la táctica, el orgullo del título vigente debe pesar.

“Creo que es un partido lindo para que Alajuelense, con cada uno de sus jugadores, pueda demostrar por qué es el campeón”. concluyó.

El clásico nacional se jugará este sábado 21 de febrero, a las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

