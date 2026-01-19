Pablo Gabas fue operado de emergencia

Pablo Gabas contó la emergencia que tuvo el sábado pasado. El excapitán de Liga Deportiva Alajuelense terminó en sala de operaciones.

Pablo Gabas siempre ha sido muy sano y cuando el excapitán de Liga Deportiva Alajuelense empezó a sentir un dolor abdominal el sábado pasado, sabía que algo no estaba bien.

“Me operaron el sábado en la noche de urgencia, de una apendicitis. Venía de Puntarenas manejando de una actividad comercial que tuve que hacer y arranqué con un dolor tremendo”, relató Pablo Gabas, quien ya se encuentra recuperándose en su casa.

Contó que la molestia no se le quitaba y más bien tendía a convertirse en un dolor abdominal más fuerte, principalmente en la parte derecha. Ante eso, le dijo a su esposa, Dayana Guillén, que quería que lo viera el médico, porque eso no era normal.

“Fui a una clínica privada a hacerme unos exámenes y ahí no tenían lugar en ese momento, tenían hasta el otro día disponibilidad. Me fui al Hospital México, me vieron y me operaron”, apuntó el exfutbolista de la Liga.

Recordó que cuando le practicaron los exámenes de sangre y orina más un ultrasonido, llegó el diagnóstico: “Me dijeron que tenía una apendicitis aguda grado 2 y que necesitaba la intervención de urgencia”.

Al llegar al Hospital México, ahí le repitieron los exámenes y como ocurre en estos casos, se tiene que actuar de inmediato.

“Me mandaron de una vez, porque se podía dar una peritonitis y ya me operaron y me mandaron a descansar. Lo bueno es que estaba en medio ayuno y me pudieron operar inmediatamente, porque así lo ameritaba la urgencia”, citó.

Pablo Gabas se siente bien y está muy agradecido con todo el personal médico del Hospital México por el trato recibido.

“Tengo que estar en reposo 15 días, pero siempre trabajando, obviamente desde la casa por lo menos”, manifestó el exfutbolista rojinegro.

