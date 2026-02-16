Pablo Arboine le envía sentido mensaje a futbolista legionario por la trágica muerte de su hermano

El fútbol está de luto: un accidente de tránsito fue la causa de la muerte del hermano de un reconocido guardameta nacional. El suceso se presentó la madrugada del domingo en Santa Cruz de Guanacaste.

Pablo Arboine, defensa del Deportivo Saprissa, le envió un sentido mensaje al portero Douglas Forvis, quien juega para el Diriangén de Nicaragua y, en ese país, recibió la dura noticia.

“Quiero extenderle mi más sentido pésame a la familia Forvis Espinoza, que tuvo el fallecimiento de su hermano cuando se dirigía rumbo al trabajo. Forvis es uno de los hermanos que me ha dejado el fútbol y quería extenderle mi apoyo públicamente, que tiene un hermano en mí y en estos momentos difíciles lo apoyo”, dijo Pablo Arboine luego del partido que Saprissa le ganó a Liberia 0-1, en declaraciones brindadas a Radio Columbia.

Douglas Forvis es guardameta del Cacique Diriangén en Nicaragua. (Diriangén/Diriangén)

Yimmy Forvis, “La Pulga”, como le llamaban sus amigos, viajaba en motocicleta y tuvo una colisión frontal contra un vehículo 4x4. El suceso se presentó en el sector conocido como El Llano, en la vía que comunica hacia Huacas.

“Te amo, hermano, siempre serás mi orgullo. Gracias por siempre darme ánimo en los momentos en que he querido rendirme. Gracias por defenderme cuando me criticaban, gracias por cuidar a mi mamá”, escribió Douglas Forvis en su estado de WhatsApp.

El Cacique Diriangén expresó su pesar por el fallecimiento de Yimmy Forvis. Mediante un mensaje oficial, el equipo manifestó su solidaridad con el jugador y su familia en este momento de duelo.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Yimmy Forvis Espinoza, hermano de nuestro jugador Douglas Forvis. Nuestra solidaridad con toda la familia y amigos en este sensible momento. ¡Descanse en paz!”, indicó la institución.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.