El ‘Muro’ tico del Diriangén promete dejar de abusar de las comidas y bebidas

Douglas Forvis junto a sus compañeros previo al duelo contra Herediano por la Copa Centroamericana.

Douglas Forvis llegó al Diriangén, equipo hoy de moda por su victoria 4 a 2 sobre Herediano en la Copa Centroamericana, para este semestre. Sin embargo, lo hizo consciente de que no estaba bien: tenía su peso por encima en más de 20 kilos y una moral completamente caída.

En entrevista con La Nación, Douglas asegura que en el cuerpo técnico nicaragüense le piden estar en 100 kilogramos; no obstante, él quiere llegar a 95. De esta manera, estaría bajando 20 kilos respecto a cómo está actualmente.

Forvis vivió un año deportivo muy duro que lo llevó a descuidarse, al punto de comer mal, beber ocasionalmente y dejar de entrenar. De hecho, confiesa que, en su última etapa con la Asociación Deportiva Guanacasteca, solo entrenaba tres veces por semana.

Ahora, en Diriangén, intenta relanzar su carrera gracias a la confianza del entrenador José Giacone, quien es consciente de que trajo un portero fuera de forma, pero con potencial para aportar mucho como líder.

“Estoy mal con el peso, ocupo trabajar, motivarme, porque si no hay motivación no puedo trabajar. En Nicaragua me han tirado por todo lado, pero he lidiado con eso. Yo lo que no entiendo es que vea a Donnarumma hacer cagada tras cagada, pero es de los mejores del mundo... Al final, esto no es de gordos y flacos, es de seguir confiando en uno mismo”, puntualizó.

Forvis recordó que hace unos meses comía arroz a toda hora, además de muchas alitas de pollo, una situación que ha tratado de cambiar para no empeorar su estado físico. Actualmente, está en un proceso de terapia alimenticia con una nutricionista.

Douglas es consciente, mentalmente, de que mejorar depende de él.

“Soy sincero, los últimos seis meses en Estelí, antes de ADG, la pasé mal. Ya tengo la mala costumbre de agacharme, de rendirme. No salí bien del Estelí; en ADG, para nadie es un secreto que me fue muy mal. No diré los motivos, pero no quería jugar. Entonces, tengo que evitar que eso suceda acá, y voy a luchar para estar bien”, reflexionó.

Actualmente, el arco de Diriangén se lo disputan Forvis y Bryan Rodríguez, exarquero de Carmelita. Luego del duelo contra Herediano, Douglas no descarta que haya un cambio en la portería, sobre todo porque él mismo reconoce que su rendimiento no fue el ideal.

“No fue mi mejor partido. Cuando cayó el segundo gol de ellos, se me fue. Nos agarraron fríos. Herediano entró con todo. Ahí dije: ‘Les estamos dando vida’. Por dicha, al final sacamos el resultado”, acotó.

La meta del arquero es, de aquí al cierre del año, bajar de peso y comenzar el 2026 en su rango ideal.

Sobre la victoria contra Herediano, el exjugador de Santos, ADG, entre otros, fue enfático en que se trata de un duro golpe para el fútbol tico y una muestra del crecimiento del fútbol nicaragüense.

“El ego en Costa Rica es muy grande con los equipos nicaragüenses. Ya esto lo hicieron Managua, Estelí y ahora Diriangén. Nosotros necesitábamos sumar, y pues pasó. Al final, estamos demostrando que podemos competir”, finalizó.

Douglas Forvis tiene 33 años y su expectativa es jugar al menos tres temporadas más.