Pablo Arboine alza la voz en Saprissa: ‘Estoy como la primera vez y vuelvo por el título 41′

Tras un torneo en calidad de préstamo con Sporting FC, el defensa Pablo Arboine está de vuelta en casa: vuelve a vestir los colores del Deportivo Saprissa. Y lo hace en una versión renovada, más comprometida y con la experiencia que le dejó un semestre lejos de la “Cueva”.

Su regreso no fue casualidad. Fue el propio técnico morado, Paulo César Wanchope, quien solicitó el retorno del zaguero central, convencido de que puede aportar liderazgo, experiencia y solidez en la zona baja de un equipo que sueña con levantar la copa número 41 en diciembre.

“Estoy muy contento, me siento como la primera vez que me contrató Saprissa. Pero ahora con más compromiso, porque hace un año no tenemos el título en nuestras vitrinas”, expresó Arboine con el entusiasmo de quien vuelve con hambre de revancha.

Para Arboine, los últimos meses fueron una montaña rusa. A las exigencias de su préstamo con Sporting se le sumaron obstáculos físicos que supo superar con intensidad y profesionalismo.

“Gracias a Dios superé la etapa de las lesiones. Hace un año no tuve la oportunidad de hacer pretemporada, porque estuve cuatro meses fuera de las canchas y cuando volví, todo fue muy rápido, y el cuerpo no estaba de la mejor manera para la competencia”, relató el defensor.

Uno de los factores que afectó su estado físico durante su paso con los albinegros fue la superficie artificial del reducto josefino, un cambio que reconoció le pasó factura a nivel muscular. Sin embargo, aseguró haber trabajado a fondo en su preparación física y considera que esa etapa ya está superada.

“He cuidado mucho la parte personal y física. Creo que es una etapa superada en mi vida y ahora vuelvo mejor que antes. Lo que quiero es ayudar al equipo con mi esfuerzo y mi dedicación en la cancha”.

El “Monstruo” quiere rugir de nuevo

Saprissa quedó en deuda la temporada pasada, quedándose sin título. Por eso, el plantel actual se ha mentalizado para volver a celebrar, corrigiendo errores del pasado y apuntando alto desde la pretemporada.

“Todos estamos muy bien mental y físicamente. Se han trabajado cosas que se fallaron en el pasado, como la definición o ciertos ajustes en la línea defensiva. Ahora se han hecho trabajos específicos para mejorar y que no nos pase factura en este torneo”, detalló Arboine.

Arboine reforzará el centro de la zaga, su posición natural, aunque también se mostró dispuesto a jugar como lateral derecho si así lo requiere el cuerpo técnico, consciente de la fuerte competencia interna en ese sector.

“Siempre me voy a ver como zaguero central porque es el puesto que mejor conozco, pero si el profe lo necesita en la lateral, lo asumiré con mucha responsabilidad”, afirmó.

Pablo Arboine regresó al Deportivo Saprissa y dejo estar con mayor compromiso y deseos de ser campeón. (Jose Cordero/José Cordero)

Pese a los altibajos que puedan suceder en una temporada, Arboine destaca el ambiente interno como un factor clave en el éxito de Saprissa.

“En conjunto es como hemos ganado los otros torneos. Saprissa siempre ha estado unido. Cuando las cosas fuera de la cancha han estado un poco calientes, el camerino ha sido fuerte, y esa ha sido la clave para sacar los torneos cuando las cosas no han estado de lo mejor”, explicó.

Además, resaltó la armonía del grupo actual, algo que no se da todos los días en equipos con tanta competencia interna.

“Hay buena armonía en el camerino, el plantel está contento, y eso a veces es difícil. Hay mucha competencia, pero el grupo trabaja con ansias y humildad para lograr el cetro 41”, aseveró.

A los saprissistas: “Confíen en nosotros”

El defensor envió un mensaje directo a la afición morada, esa que nunca deja de alentar.

“Le digo a la afición que confíen en nosotros y lleguen a alentar como lo han hecho a lo largo de estos años. Saprissa siempre va a dar lo mejor para sacar el título 41 en diciembre”, concluyó.

Con un Arboine sano, enfocado y motivado, Saprissa fortalece su bloque defensivo y renueva su esperanza de volver a la cima del fútbol costarricense. La historia está por escribirse… y Pablo quiere ser uno de sus protagonistas.

