Erick Lonis se sincera: 40 reuniones… y así está el futuro de Mariano Torres

Las palabras de Erick Lonis dan la sensación de que no ha tenido descanso desde que regresó al Deportivo Saprissa.

Está metido de lleno en las decisiones deportivas: salidas, contrataciones, renovaciones y cambios de labores de algunos funcionarios de la institución.

“He tenido más de 40 conversaciones personales, pero me faltan otras”, dijo Lonis, quien reveló que habló con David Guzmán sobre sus expectativas a futuro y, de inmediato, el excapitán morado dejó claro que no lo está retirando.

También se reunió con Esteban Alvarado, Abraham Madriz e Isaac Alfaro, los guardametas del equipo. Incluso presentó un video de Madriz y Alfaro, respaldando sus condiciones. Saprissa se quedará con los tres, pero Erick reconoció que, por tradición, la institución siempre ha tenido dos porteros de experiencia, y por eso le pidió a Kevin Chamorro que se quedara.

Al final, Chamorro decidió irse y fue vendido al Río Ave de Portugal, equipo donde juega Brandon Aguilera.

Entre una reunión y otra, conversaciones vienen y van. Lonis reconoció que le falta una, y para los saprissistas es quizá la más importante.

Erick debe analizar, junto a Mariano Torres, qué pasará con él, qué decisión tomará, porque el argentino termina contrato con Saprissa en el mes de diciembre.

“No hemos hablado de ese caso en particular. Ya llegará el momento en que me siente a hablar sobre ese tema. Lo que hemos estado intentando hacer con los jugadores que tienen cierto recorrido es conocer cuáles son sus expectativas y qué quieren hacer tras el retiro. Esa conversación ya la tuve con Guzmán; no es que se esté retirando. Y ya la tuve con los porteros. Tendré esa conversación con Mariano. Cuando hay este sentido de pertenencia con un club, esas conversaciones son bastante amables. Es una alianza para lo que sigue, y esperamos tener esa conversación pronto”, dijo Erick Lonis.

Mariano Torres termina contrato con el Deportivo Saprissa en diciembre y Erick Lonis, aún no ha hablado con él sobre su futuro. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Erick añadió que Mariano es un líder y está en excelente nivel, y repitió que llegará el momento de reunirse.

“Hay jugadores que cumplen un papel importante en la cancha y fuera de ella, y ese es el caso de Mariano”, resaltó Lonis.

A Erick también le consultaron, en la conferencia de prensa, si Newton Williams y Gustavo Herrera, los refuerzos panameños, estarán listos para jugar en la primera fecha, es decir, si tendrán el permiso de trabajo.

“Hay que ser bien realistas y entender cómo es el proceso. Tenemos que cumplir con el proceso que todo extranjero y toda organización deben cumplir. Eso significa traída de documentos apostillados; hay un horario de toma de huellas, un horario para que ellos resuelvan… Es el proceso normal. Dentro de ese proceso, hemos hecho todo lo más rápido que los plazos nos permiten, esperando que esos plazos coincidan para tenerlos. Si no, ya no depende del Saprissa; depende de la velocidad con que las instituciones respondan”, expresó Lonis.

Todo está para que Saprissa inicie el campeonato el sábado de la otra semana, de visita contra Pérez Zeledón. Falta que la Unafut haga la confirmación oficial.

