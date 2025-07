Erick Lonis revela su papel en los cambios más polémicos del Saprissa

Erick Lonis llegó al Deportivo Saprissa hace poco más de un mes y, desde su llegada, el club ha vivido una serie de cambios que muchos le atribuyen al excapitán morado.

Lonis, quien es miembro del comité deportivo saprissista, habló con los medios de comunicación y explicó si ha tenido que ver con la venta de Kevin Chamorro al Río Ave de Portugal, con la decisión de que Juan Carlos Rojas siga como presidente, con el regreso de Omnilife como patrocinador, con la contratación de los delanteros panameños y con los despidos de algunos funcionarios de la institución, entre otras variantes que se han dado en Saprissa desde su llegada.

“Yo siempre he dicho la verdad. Saprissa es una institución muy grande y no depende de una sola persona, porque tiene un equipo eficiente y comprometido. La mayoría de las cosas que pasan aquí no tienen que ver con mi llegada o con el empoderamiento del comité deportivo, donde también está Gustavo Chinchilla, quien ha tenido un trabajo fundamental en el funcionamiento del equipo, y Víctor Umaña, que nos acompaña y cuya labor es importantísima.

“Omnilife es una cuestión manejada, tengo entendido, por Gustavo Chinchilla y Juan Carlos Rojas. Yo no he tenido nada que ver”, dijo Erick Lonis.

Quien calificó como genial que la marca esté con el club, porque ambas instituciones tienen afinidad. Añadió que es una marca a la que el saprissista le tiene mucho cariño.

“Lo de Kevin Chamorro, mi primera intención era que se quedara, porque a lo largo de la historia Saprissa siempre ha tenido dos porteros de experiencia. Kevin dijo ‘me quiero ir’, era su sueño, y ahí el comité deportivo tuvo injerencia en una negociación difícil por las expectativas que tenía el equipo que iba a comprar, y nosotros también”, indicó Lonis.

Erick resaltó que el cambio en las divisiones menores y meter mano en el fútbol femenino sí es cosa de él y del comité deportivo.

“Por razones de rendimiento y estrategia, necesitábamos ciertos cambios en las divisiones menores y también en el femenino, que ha sido un gran logro. Lo de Sabin Merino había que hacerlo: cambiaron las condiciones y agregamos un poco de humanización al proceso. Lo de Juan Carlos Rojas, de continuar como presidente, ha sido una situación muy personal. Respeto mucho la trayectoria de Juan Carlos, no solo como presidente de Saprissa, sino por todo lo que significa el trabajo de ser presidente, que a veces es muy desgastante”, dijo Lonis.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, habló claro y despejó las dudas en torno al club. (JOHN DURAN/John Durán)

Erick aclaró todas las dudas de la prensa y de los saprissistas, entre ellas el regreso, por ejemplo, de Jorkaeff Azofeifa, quien estuvo cedido a Pérez Zeledón, y si volverá a salir del plantel.

“Él está en el equipo, normal. De momento no hemos hablado sobre el tema, pero no lo tenía en el radar para que se fuera a otro equipo. Está con nosotros”, comentó Erick Lonis.

Lonis también se refirió a Warren Madrigal, quien sufrió una lesión con la Selección en la Copa Oro y podría regresar al equipo al final del campeonato.

“Estuvimos hablando con Paulo César sobre eso. Él se está tratando aquí. La intención de Paulo César es contar con él; está para regresar en un par de meses y la intención es contar con él. Ya de temas contractuales hay que hablar con su agente y con él. Nuestra intención es que se incorpore al equipo cuando se recupere”, señaló Erick Lonis.

