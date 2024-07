Yokasta Valle tiene un ‘Panda’ que la reta a mejorar una de sus deficiencias

Aunque nunca fue boxeador, Jacob Panda Najar estuvo inmerso en el mundo del boxeo desde niño, debido a la afición de su abuelo y a que su padre participó en varias veladas boxísticas, aunque él nunca lo observó en plena acción.

Esa pasión lo llevó a convertirse en entrenador con solo 17 años y, a los 18, formó parte del equipo olímpico de boxeo de los Estados Unidos, catapultando su carrera desde la esquina hasta dirigir a la máxima figura del boxeo costarricense en la actualidad, Yokasta Valle.

Desde junio pasado, Panda tiene bajo su tutela a Valle, con quien debutará oficialmente este sábado 20 de julio, cuando dispute el título mundial oro de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Ramandeep Kaur de la India, en una velada que arranca a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

El azteca estuvo muy atento a todos los detalles del pesaje de este viernes 19 de julio, en el Edificio Central del ICE en La Sabana, donde Valle y Kaur culminaron su preparación, dando el peso para la reyerta de este sábado.

La misión del experimentado entrenador será preparar a Yokasta para el combate de revancha ante la estadounidense Seniesa Estrada, quien le arrebató los títulos mundiales el pasado 29 de marzo, cuando la costarricense perdió por decisión unánime.

Jacob Panda Najar ya inició el trabajo con Yokasta Valle y su hermana Naomi Valle en el municipio de Jiquipilco, ubicado al noroeste del Valle de Toluca, en México, a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

El estar en la esquina de Yokasta Valle no es nuevo para Panda Najar, pues en el duelo ante Estrada la acompañó e incluso fue el encargado de curar la herida y parar el sangrado que le causó la estadounidense con un cabezazo en el primer asalto.

Yokasta Valle y Ramadeep Kaur esperan dar un buen espectáculo este sábado 20 de julio en el estadio Ricardo Saprissa. (Juan Diego Villarreal)

Yokasta Valle, muy profesional

Najar admite que durante un mes estuvo pensando si aceptar o no entrenar a Valle, pues no tenía experiencia en la contratación de sparrings femeninas, entre otros detalles. No obstante, al conocer el temperamento y los deseos de Valle, se convenció de tenerla bajo su batuta.

“Aunque había trabajado con mujeres en el equipo olímpico de los Estados Unidos, es la primera vez que lo hago en el ámbito del boxeo profesional. Acepté el reto porque ella es una gran campeona, pero aún puede aprender mucho. Lo importante es que tiene deseos de trabajar, se esfuerza y es una gran profesional, lo cual nos ayudará a crecer y mejorar en todos los aspectos”, comentó Najar a La Nación.

El trabajo de resistencia lo llevó a cabo precisamente en Jiquipilco, con el fin de construir una Yokasta más fuerte, que pueda rendir aún mejor en el cuadrilátero, para que pueda ser más contundente.

“Queremos una Yoka que no solo lance más golpes, sino que sea más contundente y le haga daño a las rivales. No solo es lanzar golpes, es poder acertar y dominar la pelea. Ante Kaur, esperamos que pueda demostrar lo que ha aprendido en las últimas semanas que llevamos trabajando y dar un espectáculo aquí en Costa Rica”, comentó Najar.

El experimentado entrenador aseguró que su intención es preparar a Yokasta para la pelea de revancha ante Seniesa Estrada. El primer paso será ver cómo ha asimilado sus enseñanzas en el duelo ante su adversaria este sábado, para conocer en qué deben mejorar y en qué aspectos van evolucionando de buena manera de acuerdo con lo que tienen planificado.

Los boletos para observar la cartelera, que tendrá 15 peleas en el Estadio Ricardo Saprissa, tienen un valor que va desde los ₡5,000 en gradería popular, ₡12,000 en plateas, ₡30,000 en preferencial y ₡50,000 en ringside. Se pueden adquirir en la página www.passline.com.

La pelea será transmitida por la señal internacional de ESPN, en su programa especial ESPN Knock Out y en Canal 7, así como en las aplicaciones de Disney+ y TDMAX.