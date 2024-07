Yokasta Valle espera un enardecido recibimiento en su pelea en el estadio Ricardo Saprissa

La boxeadora Yokasta Valle, quien fue invitada el pasado domingo a la celebración de los 89 años del Deportivo Saprissa, observó desde la gramilla del estadio Ricardo Saprissa la euforia que viven los aficionados morados por sus ídolos, al festejar cada uno de los goles del equipo en el partido de exhibición.

Yoka ese día cerró sus ojos y sintió los latidos de La Cueva, los cuales espera se repitan este sábado 20 de julio cuando se enfrente en el reducto morado a la pugilista de la India, Ramandeep Kaur, por el cinturón mundial oro de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en una cartelera que se inicia a las 4 p. m.

Yokasta Valle analiza su combate ante rival de la India

La pugilista nacional no olvida su último combate, el pasado 29 de marzo, cuando perdió ante la estadounidense Seniesa Estrada. Ese día un público hostil la recibió con silbidos y abucheos, los cuales espera cambiar por aplausos y buenas vibras en su retorno a los cuadriláteros.

“Espero que la gente se quede afónica de tanto apoyarme. La gente me lo dice: ‘Yoka, yo iré a la pelea a apoyarla’. Cierro los ojos y visualizo al estadio Ricardo Saprissa con toda la gente apoyándome, coreando mi nombre, y eso me da motivación. Quiero pasar de ser recibida con abucheos a estar en mi país, apoyada por todos los ticos que se llevarán la experiencia de vivir una gran pelea”, exclamó Valle.

Yokasta no oculta sentirse agradecida por la oportunidad de pelear en el estadio Ricardo Saprissa; incluso durante la actividad del aniversario del cuadro morado aprovechó para conocer los accesos, el lugar por donde va a salir al cuadrilátero y espera que este sábado sea una experiencia única, más allá de cómo se lo imaginó el fin de semana anterior.

La nacional, quien este jueves 18 de julio tuvo su primer cara a cara con Ramandeep Kaur, aseguró que la pelea es de vital importancia para su futura revancha con Seniesa Estrada, quien la derrotó y la despojó de sus títulos mundiales. Pero antes debe mostrar que está en inmejorables condiciones y derrotar a su rival.

“No hay que ir por el Plan B sin vencer el plan A. Lo primero es derrotar a Kaur. Ella es una gran boxeadora, que tiene hambre y desea ser campeona mundial, por lo que tenemos que hacer una buena pelea. No puedo menospreciarla. Estoy preparada para dar un gran espectáculo como la gente lo merece, golpear la mesa y demostrar que estoy lista para la revancha con Seniesa”, afirmó Valle.

Yokasta Valle debe triunfar sin apelaciones

Yoka admite que no debe haber dudas de su victoria, que tiene que ser contundente ante su adversaria con el fin de que tanto la promotora Golden Boy Promotions como Top Rank puedan ponerse de acuerdo y concretar el combate que han denominado “Con sangre en el ojo”.

“En esta pelea hay una presión extra porque tengo que demostrar todo lo que le he dicho a Seniesa (Estrada). Por ejemplo, que yo no lleno teatros de 1.000 personas como ella, yo lleno estadios y así lo vamos a demostrar este sábado. Sé que tengo el respaldo de la gente para esta pelea, tengo la confianza de que me entrené al 200% y tengo un gran equipo que me respalda en la esquina”, comentó Valle.

Por su parte, Mario Vega, promotor de Valle, indicó que esperan una afluencia de unas 8.000 personas en el estadio Saprissa. Las entradas tienen un valor que va desde los ₡5000 en gradería popular, ₡12.000 en plateas, ₡30.000 en preferencial y ₡50.000 en ringside. Se pueden adquirir en la página www.passline.com.

“Es muy importante para Yoka contar con el apoyo del público. La pelea se verá por la señal internacional de ESPN y en Canal 7, por lo que será una oportunidad única para que las promotoras puedan apreciar el apoyo y el cariño que los costarricenses le tienen a Yoka, pensando en la opción de hacer la revancha ante Seniesa en el Estadio Nacional. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar”, agregó Vega.

Aunque tiene claro que el Torneo Apertura 2024 arranca este fin de semana e incluso que el Deportivo Saprissa juega este sábado a las 6 p. m. contra Sporting FC en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, el promotor espera el apoyo de la afición saprissista.

“Aquellos saprissistas que no vayan al estadio los invitamos a que nos acompañen. Igual a todos aquellos aficionados al boxeo. Ramandeep Kaur es una boxeadora muy completa, que pelea desde muy joven y estamos seguros de que dará un buen espectáculo. En total serán 15 peleas y las puertas se abrirán al público desde las 4 p. m.”, enfatizó Vega.

El tradicional ritual del pesaje será abierto al público, este viernes 19 de julio al medidía en el edificio del ICE en La Sabana.