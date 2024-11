Yokasta Valle tiene en la mira el próximo título mundial que disputará

Con el brazo en alto y el cinturón verde en su pecho que la acredita como la nueva campeona mundial de las 105 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Yokasta Valle no cabía de felicidad.

Su victoria por decisión unánime (100-98, 98-92 y 100-91) ante la mexicana Elizabeth López, en un combate pactado a 10 asaltos, le permitió a Yokasta volver a saborear un título mundial, respaldada por el apoyo del público liberiano que llenó las instalaciones de la Cámara Ganadera de Liberia.

Yokasta dominó la pelea frente a una aguerrida mexicana, quien, con un boxeo rudimentario y muchos golpes volados (golpes lanzados sin un punto fijo), mostró coraje y determinación. Sin embargo, estos no fueron suficientes para superar a la costarricense, quien destacó gracias a su excelente condición física y sólidos recursos boxísticos.

La “Campeona del Pueblo” ahora se propuso conquistar los tres títulos restantes de los organismos más importantes del boxeo mundial. Tras adueñarse del campeonato del CMB, ya tiene en la mira su próximo objetivo, junto a su promotor Mario Vega.

Yokasta Valle utilizó todos sus recursos para derrotar a la mexicana Elizabeth López, quien fue una rival muy incómoda. Fotografía: Ronny Yax

“No hay palabras. Ser seis veces campeona mundial de Costa Rica es indescriptible. Agradezco a Liberia por el apoyo; realmente me siento bendecida. Esto es para ustedes. Es el resultado de un trabajo arduo, de un gran campamento con mi entrenador Jacob Panda Najar, mi promotor Mario Vega y muchas personas que hicieron posible este título mundial”, manifestó Valle en la transmisión de Canal 7.

Yokasta describió a su rival como una “guerrera” que nunca se dio por vencida y comentó, además, un detalle inesperado en el combate.

“Le dije a mi entrenador, Panda Najar, que me estaba resbalando porque en el ring había un poco de arena y no podía hacer los pasos laterales. Entonces decidí fajarme, pelear cuerpo a cuerpo con mi rival, teniendo cuidado de no ser sorprendida”, explicó.

Yokasta Valle agradeció a su equipo de trabajo la dedicación y el empeño de cada uno de ellos por ayudarle a cumplir su meta de volver a ser campeona mundial. Fotografía: Ronny Yax

Yokasta Valle volvería pronto a pelear

Con el rostro sudoroso luego de completar la pelea frente a López, Yokasta seguía agradeciendo el apoyo de sus seguidores, quienes no dejaron de alentarla.

“Me siento muy feliz, es un sueño hecho realidad; nos faltan tres títulos mundiales. Sé que vamos a lograrlo. Este es el primero; vamos a ser la campeona absoluta. Ahora a disfrutar, porque realmente quería el título del Consejo, y la tercera fue la vencida”, expresó Valle.

De acuerdo con su mánager, Mario Vega, el próximo objetivo de Yokasta está muy cerca, ya que hay una oportunidad de pelear por el título de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en febrero de 2025.

“Esta era la tercera vez que peleaba por el título del CMB, y la verdad lo quería muchísimo. El plan es obtener los cuatro títulos en un año. Vamos a ver qué se viene para nosotros, porque quiero ser campeona absoluta. Terminé bien la pelea, sin ninguna cortada, y después de una semana de descanso, volveremos a los entrenamientos para estar lista cuando nos llamen. ¡Vamos por todos!”, dijo Valle.

Yokasta aseguró que confía en su mánager Mario Vega y que, mientras él negocia su próxima pelea, ella se dedicará a entrenar, ya sea en Costa Rica o en Jiquipilco, México, junto a su entrenador Jacob Panda Najar, con quien preparó sus dos últimos combates.

“Siempre estoy en el gimnasio; me encanta entrenar. Siento que las puertas están abiertas para pelear por el próximo título, ya sea en el extranjero o en Costa Rica. Lo importante es seguir activa, tener nuevos retos y sentir el apoyo de todos los costarricenses, respondiendo a ese cariño con un nuevo título mundial”, añadió Valle.