Yokasta Valle pone contra las cuerdas a Seniesa Estrada y le manda contundente mensaje

Cuando el miércoles 7 de febrero tenga lugar la primera confrontación cara a cara, en Las Vegas, Estados Unidos, entre la boxeadora costarricense Yokasta Valle y la estadounidense Seniesa Estrada, la pugilista tica se percatará de por qué su oponente nunca la ha mirado a los ojos.

Valle y Estrada finalmente medirán fuerzas este 29 de marzo (Viernes Santo) en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, Estados Unidos, para unificar sus títulos mundiales y determinar quién es la mejor pugilista de las 105 libras

Con 30 victorias y dos derrotas, Valle pondrá en juego sus cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Mientras, Estrada, con un récord de 25 combates ganados y cero derrotas, no solo defenderá su invicto, sino también sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En su última conferencia de prensa con los medios de comunicación antes de marcharse a Estados Unidos, Yokasta Valle mostró una gran confianza y aseguró que el trabajo físico está avanzado, anticipando que realizarán el campamento en Los Ángeles bajo la supervisión de su entrenadora Gloria Alvarado.

Yoka, su hermana Naomy y su promotor Mario Vega viajarán este lunes a los Estados Unidos para afinar los detalles en Los Ángeles, donde llevarán a cabo su campamento previo al combate.

- ¿Cuál cree que es la razón por la cual Seniesa Estrada nunca la ha mirado a los ojos en las ocasiones en que se han encontrado?

- No sé la verdad. Creo que nos hemos visto unas siete veces en diferentes actividades y no me mira a los ojos. Ahora, en el primer cara a cara en la presentación del combate, lo deberá hacer. Me va a tener que ver a los ojos. Allí podré darme cuenta si me subestima, me respeta, le da igual o me tiene miedo. Allí lo sabré de una vez por todas.

Yokasta Valle muestra mucha confianza y seguridad para enfrentar la pelea ante la estadounidense Seniesa Estrada. (Marvin Caravaca)

- ¿ Por fin se da la pelea que tanto buscaron?

A nosotros lo que no caracteriza, como equipo, es la paciencia, así me lo decía mi promotor, Mario Vega. Sucedió lo mismo con la española Johana Pastrana. Siempre me insistió que debía tener paciencia, que defendiera mis títulos y que cuando se nos diera, sería una pelea más grande. Ya estamos a poco menos de dos meses.

- ¿Cómo fueron estos últimos días antes de finiquitar la pelea?

Todos los días soñaba con esta pelea. Mientras corría rumbo al Volcán Irazú, la estaba visualizando, así como en cada entrenamiento. Me digo a mí misma que yo golpeo más fuerte, que voy a ganar. No lo digo solo de palabra, sino que es producto de un trabajo de muchos años, día a día.

- ¿Tiene desventaja al pelear en los Estados Unidos, en la casa de su rival?

- No me da miedo. Estoy acostumbrada a ser la retadora. Realicé peleas en Japón, Alemania y España, donde me coroné campeona mundial. Eso no me afecta, me motiva aún más. Al final, como dice mi promotor, los espectadores van a ver la calidad de boxeo que tenemos, y eso es lo que me emociona. Hacer historia por Costa Rica y Centroamérica es lo que me motiva porque sé que sí se puede.

- ¿Cuál será la clave para salir airosa en este combate?

- La clave para el combate será la preparación. Sé que serán 10 rounds muy intensos, donde se dará el intercambio de golpes para ver quién aguanta. El factor de la condición física es muy importante, pero también hemos estudiado mucho su estilo.

- ¿Qué nos puede decir de Seniesa Estrada?

- Ella es una boxeadora que cambia de guardia, es peligrosa, pero a veces se desordena mucho. Por eso hay que tener paciencia. En Los Ángeles, mi entrenadora, Gloria Alvarado, está preparando un grupo de sparring para trabajar de acuerdo con su estilo. Incluso, mi hermana Naomy (Valle) viajará con nosotros para ayudarnos como sparring, ya que ella estudió mucho el estilo de Seniesa.

- ¿Con cuántos sparring va a trabajar en Los Ángeles?

- La verdad, pobrecitas las sparring que enfrentaré en Los Ángeles. Me voy a imaginar que es ella (Seniesa Estrada) y les voy a dar con todo en el cuadrilátero, porque así es como se ganan las peleas; trabajando día a día. Respeto mucho a Seniesa; es una gran campeona invicta y por algo tiene dos títulos mundiales.

Yokasta Valle y su promotor Mario Vega viajarán el próximo lunes a los Estados Unidos para el primer cara a cara con Seniesa Estrada. (Marvin Caravaca)

- ¿Le da rabia las ocasiones que Seniesa Estrada intenta humillarla?

- Aunque diga que no estoy en el mismo nivel que ella, que va a ganarme, estamos muy parejas. Vamos a disputar una pelea muy difícil, donde la preparación física será muy importante, pero también el corazón. Ganará aquella que realmente quiera estos cuatro títulos mundiales, la que se esfuerce más y la que deje todo en el ring.

- ¿Por qué considera que los expertos la califican como la pelea del año?

Seniesa Estrada es una buena boxeadora, muy mediática, pero también habla mucho y me subestima. Ella dice que me va a pegar, que le va a pegar a mi entrenadora y hasta a la Promotora Golden Boy. Ella es así, pero yo voy tranquila, voy a hacer mi pelea. Ella tiene rencor contra Golden Boy, pero será en el cuadrilátero donde todo se solucionará.

- ¿Cuánta presión hay para esta pelea?

Siempre hay presión en cada una de las peleas que he disputado. Mi promotor, Mario Vega, siempre me dice ‘Yoka, no es por presionarte, pero tienes que ganar’. Siempre trabajo bajo muchísima presión, pero cuando subo al ring, no pienso en nada. Solo subo y lo disfruto porque es algo que me apasiona, me encanta y voy segura por el trabajo realizado.

- ¿Cuál es la diferencia entre usted y las rivales que venció Seniesa?

Seniesa es una gran peleadora, pero siento que ella no se ha enfrentado a alguien como yo. Me parece que a algunas rivales les entra con miedo, pero yo no le tengo miedo. Sí respeto, pero no miedo. Cuando estemos al frente, será ella o yo.

- ¿Qué espera de ese primer asalto en la pelea ante Estrada?

Voy a estar agresiva desde el primer round. Al ser un peso ligero (105) libras, siento que se puede ir a una decisión al ser dos boxeadoras muy parejas. Ella dice que me va a noquear, pero creo que se irá a decisión. Debemos ir golpe a golpe, ser muy certeras y evitar sus contragolpes, porque ella tiene una buena defensa y no dará libertades.

- ¿Descarta un nocaut?

Nada está escrito. Un nocaut se puede dar en cualquier momento. Como dije, somos dos peleadoras muy parejas en una categoría de 105 libras, cuyas peleas se definen por decisión y no debemos dejar dudas de quién fue la mejor en el cuadrilátero. Confío en que los jueces sean imparciales y podamos dar un buen espectáculo al público.