Video de equipo de Costa Rica que participa en famosa carrera de ciclismo le da vuelta al mundo

Un video de la dupla del equipo costarricense 7C Pedregal, integrada por el colombiano Luis Mejía y el tico Keyron Fonseca, le dio la vuelta al mundo durante el segundo día de competencia del Absa Cape Epic, que se realiza esta semana.

La primera jornada, disputada este domingo en Western Cape, Sudáfrica, fue un verdadero calvario para la pareja de Mejía y Fonseca, luego de que este último sufriera problemas mecánicos en la llanta trasera de su bicicleta y perdieran valioso tiempo.

Para no quedar fuera de la prueba, ambos pedalistas tomaron la decisión de terminar la fracción utilizando la bicicleta de Luis Mejía. Los dos se montaron en la bici y el colombiano, de forma incómoda, cargó en su espalda la bicicleta de Keyron, lo que sin duda se convirtió en una de las escenas más virales de la competencia.

Los diferentes medios que dan cobertura a la carrera no perdieron la oportunidad de grabarlos y tomarles fotografías de este icónico momento. La prueba se disputa del 15 al 22 de marzo de 2026.