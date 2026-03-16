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Video de equipo de Costa Rica que participa en famosa carrera de ciclismo le da vuelta al mundo

La participación del equipo costarricense 7C Pedregal, en el Absa Cape Epic, en Sudáfrica, sin duda dio de qué hablar

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Por Juan Diego Villarreal







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Absa Cape Epic, en Sudáfrica7C PedregalLuis MejíaKeyron Fonseca
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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