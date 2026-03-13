Puro Deporte

Adriana Rojas tendrá el duro desafío de competir en el llamado ‘mundial’ de mountain bike

La ciclista Adriana Rojas competirá a partir de este domingo en el exignte Absa Cape Epic, en Sudáfrica

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Por Juan Diego Villarreal
Adriana Rojas Alberto Blanco Absa Cape Epic, Sudáfrica 15 al 22 de marzo del 2026 13 de marzo del 2026 Fotografía: Equipo CBZ-DEKRA
Alejandro Blanco y Adriana Rojas, del equipo CBZ-DEKRA, competirán en el Absa Cape Epic, en Sudáfrica, que arranca este domingo 15 de marzo. (La Nación/Fotografía: Equipo CBZ-DEKRA)







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Adriana RojasAbsa Cape Epic, en SudáfricaAlejandro Blanco
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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