Adriana Rojas tendrá el duro desafío de competir en el llamado ‘mundial’ de mountain bike

Alejandro Blanco y Adriana Rojas, del equipo CBZ-DEKRA, competirán en el Absa Cape Epic, en Sudáfrica, que arranca este domingo 15 de marzo.

La experimentada ciclista Adriana Rojas, del equipo CBZ-DEKRA, tendrá uno de los retos más importantes de su carrera deportiva al tomar parte en el Absa Cape Epic, considerado el “mundial” del mountain bike, por su nivel de competencia y su extrema dureza.

La prueba se disputará del 15 al 22 de marzo de 2026 en Western Cape, Sudáfrica, donde los ciclistas deberán enfrentar 692 kilómetros y 15.900 metros de desnivel positivo en ocho días de competencia.

Más de 50 países estarán representados en la línea de salida de una carrera que agotó sus inscripciones desde hace un año y que reúne a los mejores corredores del planeta, tanto en categoría élite como amateur.

“Es muy emocionante estar aquí en Sudáfrica, ya entrenando y preparándonos para hacer frente al Cape Epic, esta desafiante competencia que dará inicio el próximo domingo”, comentó Rojas en un boletín de prensa.

La edición 2026 arrancará en la localidad de Meerendal y concluirá en Stellenbosch, La competencia rodará por sectores como Montagu y Greyton, con etapas técnicas, descensos rocosos y ascensos que históricamente han definido clasificaciones.

El tradicional prólogo abrirá el telón el domingo 15 de marzo, pero será a lo largo de las jornadas intermedias —especialmente en la etapa reina de 128 km con 2.700 metros de ascenso— donde realmente se marcarán las diferencias.

La Cape Epic no solo exige potencia física; también demanda estrategia, fortaleza mental y resistencia en condiciones extremas de calor, polvo y terreno técnico. Por eso, su sola participación ya representa un logro deportivo de alto perfil.

Adriana Rojas no estará sola en está aventura, pues cuenta con un compañero con quien a realizado el reconocimiento de las etapas, con el fin de estar preparados para la complicada travesía.

“Junto a mi compañero, Alejandro Blanco, estamos haciendo un gran esfuerzo. Esperamos que esto se traduzca en que todo nos salga muy bien y logremos una excelente participación, tanto para el equipo como para Costa Rica”, expresó Rojas.