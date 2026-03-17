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Venezuela hace historia: Por primera vez buscará la gloria en el Clásico Mundial de Béisbol

Tras un cierre de infarto ante Italia, Venezuela se mete en los libros de historia del béisbol

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Por Steven Torres
Los jugadores de Venezuela celebran la victoria ante Italia en la semifinal del Clásico Mundial del Béisbol que se disputó en Miami.
Los jugadores de Venezuela celebran la victoria ante Italia en la semifinal del Clásico Mundial del Béisbol que se disputó en Miami. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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