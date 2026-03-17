Venezuela hace historia: Por primera vez buscará la gloria en el Clásico Mundial de Béisbol

Los jugadores de Venezuela celebran la victoria ante Italia en la semifinal del Clásico Mundial del Béisbol que se disputó en Miami.

El pasado lunes 16 de marzo, Venezuela marcó un hito en su trayectoria deportiva al clasificar, por primera vez, a la final del Clásico Mundial de Béisbol. El combinado sudamericano selló su boleto tras derrotar en las semifinales a Italia con un ajustado marcador de 4 carreras a 2, en un desenlace que mantuvo el suspenso hasta el último minuto. Ahora, la escuadra vinotinto deberá medirse por el título ante el anfitrión, Estados Unidos, en la ciudad de Miami.

Esta hazaña representa la primera ocasión en que la Venezuela alcanza la instancia definitiva del certamen. Su registro más destacado se remontaba a 2009, cuando obtuvo el tercer puesto tras caer frente a Corea del Sur. El trayecto hacia el partido por el campeonato ha sido sumamente exigente; en los cuartos de final, los dirigidos por Omar López eliminaron a la potencia de Japón que llegaba como el último invicto del torneo y superaron a la cenicienta Italia, incluso desde la fase de grupos, el equipo italiano dio muestras de su potencial al vencer al cuadro estadounidense.

Por su parte, el conjunto de las barras y las estrellas, que aseguró su presencia en la final tras imponerse a la República Dominicana, aspira a revalidar la gloria en su propio territorio. La última coronación norteamericana ocurrió en 2017, cuando vencieron a Puerto Rico. Para este duelo, los locales contarán con la ventaja de haber disfrutado de una jornada adicional de descanso en comparación con sus rivales.

El enfrentamiento decisivo entre Estados Unidos y Venezuela se llevará a cabo este mismo martes 17 de marzo a las 6 p. m. (hora de Costa Rica). Usted podrá seguir las incidencias de este compromiso a través de las señales de ESPN y la plataforma Disney+.