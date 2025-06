Una triste niña que sufría bullying encontró en el boxeo y en Yokasta Valle la inspiración para mejorar su vida

Aquella niña introvertida, a la que le costaba socializar, era blanco de bromas groseras que la herían profundamente, haciéndola sufrir y llorar, con apenas 13 años.

Su padre, un hombre forjado en las labores del campo en la zona de Capellades de Cartago, sentía que se le partía el alma al verla así. Por eso, tomó la decisión de inscribirla en clases de boxeo, con la esperanza de que ganara confianza, sin imaginar que esa elección le cambiaría la vida para siempre.

Dayana Ulloa Santa Ana, aquella pequeña que en las madrugadas ayudaba a su papá, Helberth Ulloa Alvarado, a ordeñar y alimentar a las vacas, se convirtió en una aguerrida boxeadora. Cuatro veces campeona nacional en los Juegos Deportivos Nacionales, que este sábado 21 de junio con tan solo 19 años, debutará como profesional.

Nikole Holmers y Dayana Ulloa (derecha), son dos de las boxeadoras que apoya la campeona mundial Yokasta Valle (centro). Fotografía: Kevin Loja (La Nación/Fotografía: Kevin Loja)

Lo hará en el gimnasio de Pacayas de Cartago, a partir de las 6 p. m., el mismo lugar donde comenzó a entrenar bajo la guía del entrenador Lionel Guillén López. Fue allí donde dejó atrás la inseguridad, ganó confianza y enfrentó sus temores y el bullying que tanto dolor le causó.

Dayana protagonizará la pelea semiestelar de la velada organizada por Yoka Sports & Boxing Promotion, empresa de la campeona mundial Yokasta Valle y su representante Mario Vega. Su rival será la nicaragüense Wendy Meléndez, en la categoría de las 130 libras, a cuatro asaltos, en un escenario que para Dayana se siente como su casa.

La intención de Yoka y Mario Vega es apoyar, patrocinar y asesorar a jóvenes talentos, especialmente a mujeres, brindándoles una oportunidad en el boxeo profesional.

“Cuando llegué al colegio, los compañeros me hacían mucho bullying. Al principio, porque era muy delgada y alta; luego, porque había aumentado de peso. Me afectaban mucho las bromas y los comentarios. Era muy introvertida, no quería socializar con nadie y tenía pánico escénico, pero todo cambió cuando empecé a boxear”, relató Ulloa a La Nación.

Desde que comenzó a golpear el saco y a aprender las técnicas del boxeo, Dayana empezó a transformarse, no solo físicamente, sino también mentalmente. Ganó seguridad en sí misma y aprendió a enfrentar sus miedos.

“Cuando empecé a entrenar me sentí mejor. A los dos meses, el entrenador me inscribió en las eliminatorias para los Juegos Nacionales. Le dijo a mi papá y a mí mamá, María Santa Ana, que tenía condiciones y que era fuerte. En esos Juegos, pese al poco tiempo de preparación, ganamos la medalla de plata. Para mí fue un gran logro”, recordó.

En las cuatro ediciones siguientes de los Juegos Nacionales, Dayana fue la reina indiscutible, al conseguir cuatro medallas de oro consecutivas, mientras terminaba el colegio y ayudaba a su padre con las labores agrícolas en el campo.

Dayana Ulloa enfrentará este sábado 21 de junio a la nicaragüense Wendy Meléndez, en un combate en las 130 libras. Fotografía: Kevin Loja (La Nación/Fotografía: Kevin Loja)

Dayana Ulloa viaja casi tres horas para entrenar

Al concluir su ciclo en los Juegos Nacionales y ante la incertidumbre de si el boxeo continuaría como disciplina olímpica, Dayana decidió formalizar su carrera como boxeadora profesional, siguiendo los pasos de la campeona mundial Yokasta Valle.

“Personalmente no la conocía, pero siempre la admiré. Cuando logré contactarla y hablar con Mario (Vega), me dieron la oportunidad de entrenar y demostrar mis condiciones. Les agradezco mucho esa oportunidad en mi vida”, expresó.

Integrarse al equipo de Yoka Sports no ha sido fácil. Dayana debe viajar casi tres horas desde el barrio El Caracol, en Capellades de Cartago, por la ruta que va hasta Turrialba.

“Cuando entreno a las 8:30 a. m., tengo que salir de mi casa a las 3:45 a. m. para tomar el primer autobús. Luego, debo tomar otro hasta Santa Ana, donde entrenamos. Son casi tres horas de viaje. Al regresar, hago el mismo recorrido, y cuando llego a la parada, mi papá me espera para acompañarme a casa, porque aún me falta realizar la corrida del día”, explicó Ulloa, quien entrena seis veces por semana.

Dayana Ulloa ganó medalla de plata en sus primeros Juegos Nacionales, a los 13 años La acompañan sus padres Helbert Ulloa y María Santa Ana. Fotografía: Kevin Loja (La Nación/Fotografía: Kevin Loja)

Confiesa que es muy cansado y que los entrenamientos son rigurosos, pero asegura que todo ha valido la pena. Está lista para su debut profesional, en una cartelera de ocho peleas que arrancará a las 6 p. m. en el gimnasio de Pacayas, en Cartago.

“Entrenar con Yokasta es una experiencia única. Ella nos apoya, nos aconseja y nos guía. Estoy muy motivada. Tendré el respaldo de mis amigos en la pelea y quiero demostrar que las personas de zonas rurales también podemos lograr todo lo que nos proponemos, con esfuerzo y sacrificio”, afirmó Ulloa, quien actualmente estudia inglés.