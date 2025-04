Yokasta Valle gana un nuevo título mundial al frente de un proyecto donde asiste a 14 promesas del boxeo

La sonrisa de la boxeadora Yokasta Valle refleja la alegría que le embarga al ser promotora de un grupo de jóvenes que desean seguir sus pasos y, mediante el boxeo, surgir tanto en el deporte como a nivel profesional.

Yokasta, quien lidera la promotora Yoka Sports & Boxing Promotion junto a su representante Mario Vega, está al frente de 14 boxeadores, de los cuales ocho ya tienen experiencia profesional en distintas veladas, mientras que seis esperan debutar en una cartelera que se realizará el próximo 7 de junio.

Incluso, la pugilista nacional ya logró su primer título como promotora, cuando el boxeador Francisco Fonseca conquistó el cinturón Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 135 libras.

LEA MÁS: Orgullo de Costa Rica: Yokasta Valle hace historia y se impone a Marlen Esparza

Yoka aseguró que su objetivo es patrocinar y motivar a los boxeadores, dotándolos de implementos como guantes y pantalonetas, con el fin de que puedan desarrollarse y contar con las herramientas necesarias para su crecimiento deportivo.

“Hemos estado apoyando a estos 14 muchachos con todo nuestro esfuerzo. Estamos comprometidos no solo con mi carrera profesional, sino también con este gran proyecto. Mario (Vega) me ayuda en la parte administrativa y yo trato de conseguir apoyo mediante empresas como Kölbi, que nos han tendido la mano”, manifestó Valle.

La peleadora explicó que siempre quiso ser promotora, como ya se lo había comentado a Mario Vega, aunque su idea inicial era hacerlo después del retiro. No obstante, en los últimos tres años ha combinado sus combates con la organización y promoción de nuevos talentos.

LEA MÁS: Yokasta Valle: ‘Represento a Costa Rica porque aquí crecí y construí mi carrera, pero estoy orgullosa de mis raíces nicaragüenses’

“Para mí lo más importante es ayudarles para que no tengan las carencias que yo enfrenté. Me costó mucho salir adelante, no solo por lo económico, sino también porque no había gimnasios donde entrenar de forma profesional. Quiero darles las herramientas para que puedan surgir, como mi hermana Naomi, que hoy está en las grandes ligas”, expresó Valle.

Yokasta Valle aporta dinero de su propio bolsillo

Yokasta admitió que, en ocasiones, ha puesto dinero de su propio bolsillo para apoyar a los jóvenes, como una motivación personal que les permita seguir adelante y entrenar sin preocuparse por necesidades básicas, como le ocurrió a ella, quien muchas veces ni siquiera tenía dinero para los pasajes del autobús.

“El título que ganó Francisco Fonseca es un gran aliciente. Yo tengo ocho títulos como boxeadora, y este es el primero como promotora. A Francisco lo conozco muy bien; casi que empezamos juntos en el boxeo. Estoy segura de que llegará a ser campeón mundial y esperamos ayudarle en todo lo posible”, añadió Valle.

La campeona del mundo en las 105 libras enfatizó la importancia de brindar oportunidades a mujeres como Nicole Holmers, Dayana Ulloa y Soraida García, quienes se abren camino en una disciplina exigente que requiere mucho esfuerzo y sacrificio.

“Me preocupo porque tengan de todo: botas, uniformes, pantalonetas, guantes… Ya le dije a mi hermana Lenda (Valle) que le tocará hacer muchos uniformes, tanto para las mujeres como para los hombres”, agregó.

Yokasta asegura mantener la humildad que siempre la ha caracterizado, y por ahora solo espera una nueva oportunidad para volver al cuadrilátero, luego de vencer por decisión dividida a la mexicana Marlen Esparza el pasado 29 de marzo, en las 112 libras.

Los pupilos de Yokasta Copiado!

Daniel Herrera, peso Pesado

Yader Centeno, 135 libras

Abraham Orocú, 154 libras

Nicole Holmers, 112 libras

Alex Zapata, 140 libras

Dayana Ulloa, 118 libras

Bryan Zapata, 122 libras

Justin Vargas, peso Pesado

Tarik Metchore, 140 libras

Francisco Fonseca, 135 libras

Freddy Fonseca, 130 libras

Isaac Banco, 122 libras

Soraida García, 126 libras

Naomi Valle, 105 libras