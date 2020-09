“Cuando me propusieron hacer esta carrera me fascinó la idea. Ayudar a jefas de hogar que la están pasando mal y no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares. Si para un hombre es difícil encontrar trabajo en estos tiempos, para una mujer lo es aún más. Por eso deseamos ayudarles y esperamos que todas las personas puedan colaborar con esta causa”, aseguró Mejía.