“Una amiga me explicó que la nieve no moja y así era, los copitos de nieve caían en mi ropa y resbalaban. La verdad me sentí como una chiquita y los veía todos bonitos, pero al observar el manto blanco en la montaña daba un poco de miedo, además hacía mucho frío y me quemó el rostro, pero sinceramente me sentí contenta muy feliz ”, contó Mejía.