“En el Parque Carara me caí y me resentí de mi muslo derecho. Ahora nos toca enfrentar el sol y la idea es recuperar terreno porque en un principio la intención era recorrer unos 60 kilómetros diarios y no hemos podido cumplirlos del todo. Nos hemos dosificado en áreas de poca población para no sufrir ningún inconveniente y llegar sin problemas a nuestro destino”, argumentó Rivera.