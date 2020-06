“Me gustó mucho aprender. Ahora veo el estudio como un complemento el cual me puede ayudar en mi carrera deportiva. Como surfista uno debe aprender a comunicarse con todo tipo de personas. A negociar contratos con patrocinadores y participar en campañas. En esos aspectos me ayudó mucho la profesión que escogí estudiar, me da confianza porque ahora tengo un plan que me respalda y hemos ido evolucionado”, enfatizó McGonagle.