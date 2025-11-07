Otros deportes

Surfista costarricense que hace nueve meses pensó en el retiro se proclamó campeón continental

El atleta oriundo de Jacó, de solo 22 años, se proclamó monarca de uno de los campeonatos de surf más importantes de la región

Por Juan Diego Villarreal
Darshan Antequera Badilla Torneo ALAS Global Ganador de las fechas de Bocas del Toro Playa Venao 4 de agosto del 2025 Cortesía. Phillipe Demarsan
Darshan Antequera ganó tres de las 10 paradas del Torneo ALAS Global, para proclamarse campeón co todo merecimiento. (La Nación/Cortesía. Phillipe Demarsan)







Juan Diego Villarreal

