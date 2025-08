Surfista costarricense que estuvo cerca del retiro domina el torneo más importante de Latinoamérica

A sus 22 años, Darshan Antequera Badilla laboraba como guía turístico y dando clases de surf, pero en enero de este año se planteó dejar sus trabajos con el objetivo de dedicarse solo a entrenar intensamente en Playa Hermosa y Jacó, y así alcanzar su mejor nivel.

Sin embargo, una serie de malos resultados en eventos nacionales e internacionales lo hicieron dudar de su nivel y comenzar a cuestionarse si el deporte profesional era realmente lo suyo, o si sería mejor retirarse y volver a trabajar.

No obstante, el consejo de un amigo y la confianza en sus capacidades lo motivaron a continuar con el anhelo de convertirse en surfista profesional. Así, dio la gran sorpresa al ganar la quinta y sexta fecha del Torneo ALAS Global, el evento de surf más importante de Latinoamérica.

Darshan triunfó en Bocas del Toro, Panamá, el pasado 24 de julio, y repitió la hazaña el pasado fin de semana en Playa Venao, también en Panamá, consolidándose como líder del campeonato al sumar 8.000 puntos, a la espera de la confirmación oficial por parte de la organización.

El jacobeño aseguró que estas dos victorias consecutivas representan una gran motivación, ya que logró mostrar su mejor repertorio y recuperar la confianza suficiente para pelear por el título al final del torneo.

“A pesar de que comencé el año con grandes objetivos, los malos resultados me hicieron dudar, y estuve muy cerca de tirar la toalla y dejar de competir. Fue duro, porque había patrocinadores que creían en mí y no quería defraudarlos. Me fue mal en el Panamericano de Surf y no tenía buenas sensaciones”, explicó Antequera.

Darshan Antequera se ilusiona con el campeonato

Tras una conversación con un amigo, Darshan reflexionó sobre su futuro, el deseo de trascender en el deporte y continuar haciendo lo que más le apasiona: surfear.

“Ganar en Bocas del Toro me dio mucha confianza. El oleaje fue perfecto, y enfrentar a atletas olímpicos como el salvadoreño Bryan Pérez y el chileno Manuel Selman nos motivó a seguir en este camino, compitiendo y representando a Costa Rica”, añadió.

Aunque viajó a Playa Venao con muchas ilusiones, mantuvo la calma, pues no quería presionarse por obtener un segundo triunfo consecutivo, a pesar de que las condiciones de las olas eran complicadas debido al fuerte viento. Incluso no sabía que iba ganando, ya que no podía escuchar las puntuaciones desde la playa.

“Fue irreal volver a ganar. Son muchas las emociones que me embargan. En mi mente siempre trato de visualizar el mejor resultado posible de la forma más positiva. Me enfoqué en hacer mi mejor surfing. Me sentía conectado con la ola y muy concentrado en avanzar ronda a ronda hasta llegar a la final… y ganarla”, expresó.

Ahora Darshan se prepara para defender su primer lugar en dos playas que conoce muy bien, y en las que podría ampliar su ventaja con buenos resultados.

La siguiente parada del Tour ALAS Global será en Playa Popoyo, Nicaragua, del 21 al 24 de agosto, y posteriormente en Playa Santa Teresa de Cóbano, Costa Rica, del 28 al 31 de agosto.

“Mi meta es salir campeón, y estos dos triunfos nos llenan de confianza. La ola de Popoyo se ajusta muy bien a mi estilo de surfing, y Santa Teresa es un lugar que me encanta. Incluso allí llegamos a la final del Circuito Nacional de Surf”, concluyó Antequera.