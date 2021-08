Rigoberto Urán: el ciclista que profesa la amabilidad como homenaje al padre que le fue arrebatado

Rigoberto Urán Urán Rigoberto Urán conoció el circuito Go Rigo Go, de donde el próximo 14 de noviembre saldrá El Giro de Rigo Costa Rica. Fotografía: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La personalidad espontánea, amable y bromista sin duda es la marca registrada del ciclista colombiano Rigoberto Urán, quien la semana anterior visitó nuestro país para reconocer la ruta y finiquitar los últimos detalles de la competencia El Giro de Rigo Costa Rica, que se realizará el próximo 14 de noviembre.

Ese carácter jovial que lo lleva a conversar con los aficionados de forma casual, hacerles bromas y sacarles una sonrisa es, según sus palabras, una herencia de su padre, quien llevó el mismo nombre.

Igual que su progenitor, Rigo es un tipo sencillo, quien parece tratar de mantener esas cualidades humanas del tipo buena gente, o como decimos, ‘pura vida’, como homenaje a su papá, quien hace 20 años murió a manos de los paramilitares en Urrao, Antioquia, Colombia, de donde es originario.

A sus 14 años, Rigoberto vivió sin duda una de las páginas más dolorosas de su vida, pero eso no lo hizo perder el sentido del humor, la lucha por alcanzar sus sueños sobre una bicicleta y la amabilidad con su semejante, que todavía hoy a sus 34 años profesa como lo aprendido de su papá.

“Nos parecíamos mucho: era alegre, le gustaba conversar y disfrutábamos de todas las cosas. De él lo recuerdo todo. Era una persona muy alegre, muy querido”, expresó Urán a La Nación, mientras recorría el circuito Go Rigo Go, en el Parque Viva.

Pese a aquel difícil momento que vivió con su familia, nunca permitió que la violencia o el dolor nublaran sus anhelos y, por el contrario, se concentró en alcanzar los objetivos que se planteó de niño.

Rigoberto Urán Urán Rigoberto Urán reconoció parte del recorrido de El Giro de Rigo Costa Rica junto a Fernando Mora Fallas, Nayib Leandro Madrigal y su hermano José Hernán Leandro Madrigal, entre otros ciclistas. Fotografía: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Siempre hay que luchar por los sueños, que hay veces son complicados, hay dudas. A veces uno tiene unos sueños y no se le cumplen, pero a través de la disciplina se pueden alcanzar. La vida no está compuesta de un solo sueño. En el ciclismo por ejemplo un sueño es ganar el Tour de Francia, pero se pueden lograr muchas cosas importantes sin haber logrado ese objetivo grande”, señaló Urán.

“Igualmente se debe seguir luchando para alcanzar grandes cosas, como volver al podio de un Tour, de un Giro o una Vuelta a España. A través de ese sueño se pueden materializar otros; la idea no es bajar la guardia y seguir intentándolo siempre”, añadió.

Su filosofía de vida desde niño es sencilla: intentarlo siempre, pese a las dificultades que se le presenten.

“En mi niñez aprendí a disfrutar de todo. Cuando estábamos con pocas cosas, con escasos recursos, había mucha felicidad. Hoy en día, afortunadamente, Dios nos ha permitido tener un poquito más y poder disfrutar de tener salud, comida, un techo, la familia y los amigos. De mi marca Go Rigo Go, de El Giro de Rigo. Lo importante es ser una persona auténtica y original, es lo que le digo siempre a los compañeros”, añadió el escarabajo.

Su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sus subcampeonatos en el Giro de Italia 2013 y 2014 así como en el Tour de Francia del 2017 y su octavo puesto en la prueba de ruta y contrarreloj en las recientes justas de Tokio, son apenas algunos de los logros más importantes de “El toro de Urrao”.

“La misma gente lo puede decir que soy una persona original, he aprendido mucho. El ciclismo me ha dado muchas glorias, pero también me ha dado muchos golpes fuertes. Siempre digo que primero debemos ser personas y después deportistas. En mi vida he estado arriba y también bastante abajo, por lo cual quiere decir que esto es pasajero, por lo que hay que disfrutar el momento”, expresó Urán.

“Me gusta disfrutar del cariño de la gente, de saber cómo lo quiere a uno, el aprecio. Para mí es de vital importancia hacer que te digan esas cosas. Es un motor para seguir pedaleando porque uno está transformando vidas de muchas maneras y eso me alegra bastante”.

Rigoberto Urán Urán Rigoberto Urán (uniforme rosado) rodó en el circuito Go Rigo Go del Parque Viva junto a Nayib Leandro, Fernando Mora y José Hernán Leandro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Andrey tiene mucho talento

Cuando se le consulta por Andrey Amador, Rigo tiene palabras de elogio para el tico, con quien incluso compartió en el equipo Caisse d’Epargne, hoy Movistar Team, pero también fue claro en que se debe tener paciencia con los nuevos procesos.

“Andrey es un corredor que tiene mucho talento, estuvo en muchas carreras grandes y cualquier equipo lo quisiera tener en sus filas. Sigue siendo competitivo. Que no haya estado en una de las tres grandes no quiere decir que no esté en otro nivel; está en uno de los mejores equipos del mundo y sigue siendo importante para el equipo”, dijo Urán.

El pedalista colombiano explicó que equipos como el Ineos de Amador o bien el EF Education Nippo, al cual pertenece, tienen sus propios objetivos y todos los ciclistas son importantes y tienen un rol definido.

“Están las tres Vueltas Grandes, pero el calendario es muy extenso, los cuales nuestros equipos deben cubrir. Andrey fue a Polonia, a mí me toca ir a correr clásicas a Italia. En nuestros países están acostumbrados a mencionar solo el Giro, el Tour o la Vuelta a España, pero hay otras de igual tradición y el que Andrey en este año no estuviera en las tres Vueltas Grandes, no significa que esté bajo de nivel”, añadió Urán.

Rigoberto también es claro en que por edad tanto él como Andrey Amador ya van de salida, por lo que la dirigencia nacional debe planificar el futuro.

“Costa Rica va por buen camino. Les digo que deben tener paciencia, estas cuestiones de procesos son demoradas, no se logran inmediatamente. Los jóvenes deben creer en sus cualidades y los padres no deben influir en la decisiones de los hijos. Las escuelas de ciclismo deben recibir el apoyo de la empresa privada y el gobierno y trabajar todos juntos para que el ciclismo crezca”, reiteró Urán.

Eso sí, con su experiencia el escarabajo tiene claro que hoy en día los ciclistas no solo nacen para correr, sino también deben ser disciplinados, porque no basta con el talento si no se tienen el compromiso y la disciplina necesarios.

El empresario

Una de las facetas que ha marcado la vida de Rigoberto Urán es el haber sabido aprovechar su imagen y comercializarla a nivel latinoamericano, convirtiéndose en un próspero empresario.

“Nuestro deporte es corto, en cuanto al tiempo competitivo y dependemos de nuestros resultados. Hemos visto cómo algunos deportistas hicieron grandes fortunas y después al retirarse vemos que tienen escasez, por lo que tenemos que vivir con los pies en la tierra, siempre me ha gustado trabajar y tener dinero, como todas las personas”, indicó Urán.

En la actualidad Rigoberto cuenta con 12 tiendas deportivas en Colombia, una en Costa Rica, Ciclo Boutique, su propia marca de ropa deportiva, ‘Go Rigo Go’, su propia marca de café (El Café de Rigo) y el evento El Giro de Rigo, que el 14 de noviembre se realizará en nuestro país, por primera vez fuera de territorio colombiano y además busca expandirse a Miami Estados Unidos y México.

“Tengo un grupo de personas que me ayudan. No es solo tener las ideas, sino plasmarlas. Pero también es una bonita forma de compartir con los aficionados, de conocer gente. Si no tuviera mi tienda en Costa Rica o El Giro de Rigo sería difícil venir acá, pero por mis compromisos hemos podido relacionarnos y compartir. Se fomentan relaciones mediante la bicicleta y estamos generando cultura en todas partes”, enfatizó Urán.