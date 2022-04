Rey del Chirripó reclama su trono tras implorar la ayuda divina a la Virgen de Los Ángeles

Primer Lugar 34K Masculino Juan Ramón Fallas Navarro 3:13:43 Posted by Federación Costarricense de Deportes de Montaña on Saturday, April 9, 2022

En el sector conocido como Monte Sin Fe, a dos kilómetros de Base Crestones, Juan Ramón Fallas Navarro sintió que las fuerzas lo abandonaban. Con la humildad que lo caracteriza reconoció que se ‘arratonó’ y pensó que la carrera para él se había terminado.

Sin embargo, como un bravo guerrero que estaba dispuesto a recuperar su trono a toda costa, Juan Ramón solventó sus problemas físicos y en un descenso frenético logró superar a los guatemaltecos José Carlos González y Domingo Sacul, para dejarse la primera posición de la edición 34 de la Carrera al Cerro Chirripó, con un tiempo de 3 horas 13 minutos y 43 segundos (3:13:43).

González concluyó segundo, con 3:17:49, seguido por su compatriota Sacul, con 3:19:52, quien había ganado la edición del 2020 y fue el primer extranjero en triunfar en el evento. La cuarta casilla correspondió a Abrahan Serrano, con 3:26:47, vencedor del 2021, mientras la quinta posición fue para Javier Fernández, con 3:28:10.

Juan Ramón Fallas es rodeado por aficionados y medios de comunicación, a su llegada a la meta en San Gerardo de Rivas. Cortesía

El corredor oriundo de Olán de Buenos Aires de Puntarenas, vestido de negro, superó el frío, la lluvia y los senderos llenos de barro para recuperar su corona, luego de perderla en 2020 frente al chapín Sacul. Además se dejó la victoria por novena ocasión y se confirma como el atleta más ganador de la prueba de montaña.

“Sufrí mucho. Estaba arratonado, caminé agachado, de talones, para recuperarme. Le pedí a Dios, a la Virgencita de Los Ángeles que me ayudara. Logré recuperarme y ahora tengo que ir a dejarle la medalla a Cartago. La Virgencita me dio fuerzas y ahora todos mis triunfos en el Chirripó serán para ella”, comentó con humildad Fallas a través de radio Sinai.

“Sabía que no podía dejar ir a los guatemaltecos, en el descenso, porque sería muy complicado alcanzarlos. El camino estaba feo y al igual que en la maratón, los últimos kilómetros hay que correrlos con el corazón. Tenía los pies hechos leña, reventados y sabía que tenía que guardarme un poquito para el cierre”, agregó.

El agricultor Juan Ramón Fallas volvió a estar en lo más alto del podio de la Carrera al Cerro Chirripó. Fue su novena victoria en la exigente carrera. A su lado los guatemaltecos José Carlos González y Domingo Sacul (derecha). Cortesía

Les pedí un ‘campito’

Juan Ramón pudo recuperarse de sus dolencias y a base de coraje y orgullo logró darle alcance a Goinzález y Sacul, a falta de solo dos kilómetros para llegar a la salida del sendero principal que lo conducía a la meta en la plaza de San Gerardo de Rivas.

Precisamente de allí había salido la prueba a las 7 a. m. para recorrer 17 kilómetros de ascenso hasta Base Crestones y retornar al punto de partida como es costumbre.

“Cuando alcancé al primero (González), como no sabía el nombre le dije: ‘compañero, me da un campito’. Después a Domingo (Sacul) también le pedí un ‘campito’ y también me lo dio. Ellos saben cómo se corre este evento y yo me sentía con fuerzas para bajar rápido y ganar la carrera”, contó Fallas.

“Psicológicamente me sentí fuerte para el cierre, estaba muy concentrado y aunque la gente me apoyaba, me gritaba y saludaba no volvía a ver a nadie, no les respondía porque estaba muy desgastado. Cuando llegué a la meta fui a celebrar con mi esposa y mi bebé”, añadió.