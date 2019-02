“Estuve flotando entre el quinto y el segundo lugar, no me sentía bien, pero sabía que yo era más rápido bajando y debía aprovecharlo. Arribé a Base Crestones de segundo, pero bajando nadie pudo alcanzarme, a pesar que el trillo estaba lleno de polvo, piedras sueltas y muy resbaloso. Le dedico también está victoria a mi esposa Jazmín y mi hija Melanny, así como a todas las personas que me apoyan en mi carrera deportiva”, añadió Fallas.