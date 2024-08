Puntarenas y Santos tienen el mismo problema que los tiene sin ganar en el Torneo de Apertura 2024

El esfuerzo, la entrega y el compromiso no fueron suficientes ni para el Santos de Guápiles ni para el Puntarenas FC, que abrieron la cuarta fecha del Torneo de Apertura 2024 con un insípido empate 0-0 en el estadio Ebal Rodríguez.

Con pocos argumentos en el ataque, era de esperar que la paridad al final de los 90 minutos fuera la tónica y la división de puntos era lo justo. Ambos equipos, después de cuatro fechas, no conocen la victoria.

Quizás el cuadro naranja puede estar más tranquilo, pues al menos puntuó de visitante y cortó la racha de dos derrotas consecutivas ante el Herediano (2-0) y el Saprissa en casa (2-3).

Los caribeños, mientras tanto, ceden su segundo empate de local, tras igualar 3-3 con el Pérez Zeledón y sin goles ante los porteños (0-0).

El capitán del Puntarenas FC, Michael Barrantes, comentó que el Santos es un buen equipo que planteó un bloque defensivo ordenado.

“No es el arranque que queríamos, pero el equipo viene mejorando partido a partido. No era fácil venir acá; Santos fue un rival complicado, pero me parece que hicimos nuestro partido. Tratamos de ir al frente, tuvimos opciones en la segunda parte, pero no las concretamos”, comentó Barrantes en Tigo Sports.

Por su parte, el capitán santista, Jhamir Ordain, aceptó que la falta de gol les está afectando en el arranque del torneo.

“No podemos seguir regalando puntos en casa. Debemos poner las barbas en remojo, porque se pueden perder puntos en casa como lo hemos hecho. Nos faltó contundencia, no aprovechamos las opciones que creamos y es claro que nos preocupa lo que estamos viviendo”, dijo Ordain.

En la primera parte, el partido fue de escasas emociones, donde se impusieron las defensas y fueron muy pocas las ocasiones ofensivas de ambos equipos.

Los santistas lo intentaron más con ocho remates, pero solo dos fueron directos. Mientras tanto, el conjunto porteño no realizó un solo disparo, directo o indirecto, lo que demostró el nulo poder ofensivo de los puntarenenses, quienes se defendieron bien, pero tienen muchos problemas en el ataque.

Para la segunda parte, el técnico uruguayo Julio Fuentes acomodó su escuadra, por lo que se vio mejor en la fase de ataque, llegando a la meta contraria con más insistencia y estuvo muy cerca de marcar.

El cuadro guapileño, en el cierre del compromiso, equilibró las acciones, fue al frente, pero al igual que los chuchequeros no fue efectivo y careció de contundencia en el último cuarto de cancha.