Promesas del patinaje seducidos por el ciclismo llenan de oro a San Carlos en Juegos Nacionales

Aunque los hermanos Donovan y Diandra Ramírez, y su compañera Yendry Dixiana Quesada, empezaron practicando en un salón de patines y más tarde representaron a San Carlos en los Juegos Nacionales en esa disciplina, el destino les tendría reservado otro deporte en sus cortas carreras deportivas.

De ganar preseas en las justas para su cantón e incluso ser seleccionados nacionales y coronarse campeones centroamericanos en patinaje, pasaron a competir en solo dos ruedas y se dejaron las preseas de oro en ciclismo para San Carlos en las justas 2020-21.

En las pruebas de critérium juvenil, Donovan y Diandra se dejaron la presea dorada, mientras que Yendry se dejó el primer lugar en la prueba de ruta juvenil de damas.

Además Yendry alcanzó la presea de plata en el critérium, mientras Diandra el bronce y Donovan la plata en la ruta juvenil femenina y masculina respectivamente, sumando tres oros, dos platas y un bronce para su cantón.

¿Pero, qué hizo cambiar de deporte a esos jóvenes?

Joseph Villegas, expresidente de la Federación Costarricense de Patinaje y actualmente entrenador de la Asociación de Patinaje Holliday, en San Carlos, comentó que Donovan, Diandra y Yendry Dixiana eran patinadores muy prometedores y habían llevado un proceso muy bueno, por lo que había altas expectativas debido a su progresión y resultados.

Cortesía: Icoder

“En 2018 la Federación trajo al país al entrenador colombiano Álvaro Ramos precisamente para proyectar a los patinadores juveniles y ese año logramos el mejor resultado en los últimos años, al coronarnos campeones centroamericanos en Guatemala, donde precisamente estaban Donovan, Diandra y Yendry”, manifestó Villegas.

“Dentro del trabajo físico que Ramos implementó fue entrenar ciclismo. Algunos chicos ni siquiera sabían andar en bicicleta, pero rápidamente le tomaron el gusto. Por motivo de la pandemia se interrumpió el proceso, pero los jóvenes continuaron entrenando ciclismo y me parece que debido a la base física que tenían hoy están dando resultados en el ciclismo”, expresó.

Villegas recordó que Donovan inició en 2015 y compitió en el Mundial de Patinaje Junior en 2018 en Países Bajos. En el 2019 participó en los Juegos Nacionales por Desamparados en patinaje y ganó cinco medallas de oro Además en 2019. También estuvo entrenando en Colombia, para tomar parte en su segundo mundial de patinaje, pero debido a la pandemia tuvo que regresar al país.

Las presas. Donovan agradeció a su entrenador de ciclismo, el colombiano Gustavo Vílchez, y recordó el deporte que lo llevó a sus primeras justas, tras ganar la presea de oro en el circuito Go Rigo Go del Parque Viva.

“Muy contentos son mis primeros Juegos Nacionales en Ciclismo, anteriormente había estado en las justas en patinaje. Todo el año corrí en la categoría élite los critérium y campeonato nacional, a pesar de tener 19 años. Lo hice para tener mayor nivel y experiencia. Se corre muy agresivo”, dijo Ramírez.

“Me siento muy feliz, fue una carrera muy dura. Tenía bastante tiempo de no correr regulado. Tuve un fallo mecánico a mitad de la carrera, me tocó jugar con otra estrategia, pero tuve las piernas para sacar el gane y gracias a mis compañeros que me ayudaron muchísimo”.

Por su parte, Diandra expresó: “Teníamos planeado mantenernos a rueda y esperarnos los sprint cada 10 minutos. Al final hicimos una fuga con otras dos corredoras y así logramos el primer lugar. Son mis últimos Juegos Nacionales y mi última competencia oficial como juvenil, por lo que es un logro muy importante” comentó.

Por su parte, Yendry Quesada añadió: “La idea era guardarse y rematar al final. Fue muy duro porque la carrera fue muy desgastante y muy caliente. Le doy gracias a mi entrenador, a mi familia y a mis amigos en San Carlos, quienes siempre me apoyan”, aseguró.

Otros ganadores: En el critérium infantil masculino Johan Mora fue el ganador, seguido por Fabián Camacho de Alajuela y Juan Rojas de Poás. Mientras en el femenino la vencedora fue Naomy Vargas de Cartago, quien superó a Gladys Piedra de Turrialba y Karla Bustos de Liberia.

En el critérium prejuvenil masculino Gael Sancho de dejó el primer lugar, venciendo a Cristhian Rivas de Palmares y a Kenny Chávez de Bagaces. El femenino Isabel García, de San José sumó su segunda presea dorada en las justas, seguida por Alexandra Vargas, de Turrialba y Jimena Flores, de Santa Ana.

Por su parte, en el critérium juvenil femenino Diandra Ramírez de San Carlos derrotó a su compañera Yendry Quesada y a Kiana Rodríguez de El Guarco. En varones Donovan Ramírez de San Carlos fue primero, seguido de Marco Blanco de Pérez Zeledón y Joseph Ramírez de Palmares.