Con una bicicleta prestada: así se forjó la primera medalla de los Juegos Nacionales

Aunque había entrenado muy fuerte e incluso ganó varios eventos con su bicicleta de ruta, Dennis Rahilly Araya no pudo rechazar el ofrecimiento de un amigo de prestarle una mejor bicicleta de ruta, para competir este viernes en la prueba infantil, de los Juegos Nacionales 2020-2021.

La ciclista de 13 años, quien tenía en mente ganar una presea en los eventos de ciclismo de montaña, sorprendió a todos cuando se dejó la primera medalla de los Juegos en el circuito Go Rigo Go del Parque Viva, tras suspenderse la edición del 2020 por la pandemia de la covid-19.

Su entrenadora, Isabeli Castro Bonilla, recordó que hace dos años Dennis incursionó en el mundo de los pedales, luego de ver a su hermano Bryan en los anteriores Juegos Nacionales, y desde entonces ha entrenado muy fuerte hasta alcanzar su meta de ganar una medalla, en sus primeras justas.

“El ofrecimiento para Dennis fue de unas amistades de Ciclo Cabes, en las Juntas de Abangares. Ellos tenían una bicicleta disponible, porque la dueña se enfermó y no pudo competir más. Ella aceptó y se trasladó de Monteverde a Abangares para traerse la bicicleta y poder entrenar”, recordó Castro.

Cortesía Dennis Rahilly Araya se dejó la medalla de oro en la categoría infantil, de los Juegos Nacionales 2020-2021. Fue la primera presea de las justas. Cortesía

“La bicicleta es de alta gama y más liviana. Ella estaba muy motivada, entrenó muy fuerte y creo que esos fueron los factores que influyeron para su victoria. No era que su bici tuviera algo malo, pero para Dennis fue un detalle muy importante que al final pudo marcar diferencia”.

Para la entrenadora, quien es oriunda de Puntarenas y que en los Juegos Nacionales del 2006 y 2007 conquistó dos preseas de bronce en el ciclismo, estar hace dos años entrenando al equipo de Monteverde significa mucho, pues son jóvenes muy esforzados y dedicados.

“Antes teníamos que buscar ciclos fuera de Monteverde para preparar nuestras bicicletas para competir. No ha sido fácil, pero poco a poco los comercios nos han ayudado, como los ciclos Bike Service Monteverde y Bike Center Monteverde, quienes apoyaron al igual que la Junta de Monteverde, que nos colaboró con viáticos y el transporte. Por dicha logramos la medalla de oro”, añadió Castro.

La vecina de Monteverde se impuso a Naomy Vargas Navarrete, de Cartago, y a la campeona nacional Gladys Piedra Carranza, de Turrialba.

“No me alcanzan las palabras para agradecerle a Dios tanta felicidad. Esta medalla es el resultado de muchos días de esfuerzos y entrenamientos. No tenían un paso constante, sino que pasaban dando muchos mecatazos. En el puro final cuando logré escapármeles yo sentí como que se me salía el corazón”, dijo Rahilly.

Cortesía Dennis Rahilly Araya dedicó la medalla a su entrenadora Isabeli Castro y su madre Rossy Araya (izquierda), quienes son su principal apoyo en el ciclismo. Cortesía

Otros resultados. En infantil masculino, Brandon Barrantes de Palmares venció a Johan Mora de Pérez Zeledón y Fabián Camacho de Alajuela.

En prejuvenil femenino Isabel García de San José fue la ganadora, derrotando a Paulina Núñez y Alexandra Vargas de Turrialba, mientras en varones el primer puesto fue para Anthony Arce de Cartago, seguido por Alex Bolaños de Grecia y Tarick Vargas, de Siquirres.

Por su parte, en Prejuvenil por equipos Palmares fue primero con Bryan Soto, Christian Rivas, Kendall Cambronero y Ernesto Fernández, seguido por Brandon Fallas, José Sancho, Elías Chinchilla y Joseph Hidalgo de Pérez Zeledón y José Vargas, Adriano González, Gael Sancho y Leyman Rivera, de Alajuela.

En la ruta Juvenil femenina Yendry Quesada de San Carlos se quedó con el oro y su compañera Diandra Ramírez con el bronce. La plata fue para Kiana Rodríguez de El Guarco.

San José obtuvo el triunfo en la prueba de ruta juvenil masculina por equipos, con la formación compuesta por Bryan Hernández, José Gámez, Kendall Hernández y José Piedra, derrotando a Jeykell Roque, Ferginand Pérez, Froilan Castillo y Kenny Tijerino de Matina y a José Brenes, José Mata, Luis Aguilar y Jeremy Quirós de Paraíso.

La última prueba, de Juvenil masculino, fue para Jexon Ledezma de San José, seguido por Donovan Ramírez de San Carlos y Joseph Ramírez, también de Palmares.

El ciclismo de ruta baja su telón este sábado, con el desarrollo de seis eventos en la modalidad de critérium, además las disciplinas de voleibol en el Gimnasio Nacional y el triatlón en el Parque La Sabana disputarán sus respectivos torneos.