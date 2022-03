Pista de atletismo de Oreamuno no tendrá medidas oficiales y es pensada para entrenar

La nueva pista de atletismo que se construirá en Cot de Oreamuno de Cartago, a 1.810 metros de altura, ha generado críticas de entrenadores, atletas y afición en general, sobre todo por su diseño y como consecuencia, la imposibilidad de realizar competencias. Por otro lado, la ministra de Deportes, Karla Alemán, asegura que la “esencia” de este proyecto es el entrenamiento y es inclusivo.

El lunes el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) hizo un anuncio en sus redes sociales: listos planos constructivos de pista de atletismo. Poco a poco fueron apareciendo comentarios en contra de la forma en que fue pensada esa infraestructura. En el mismo posteo el Icoder dio varios detalles, entre ellos su costo, de ¢600 millones; además se indicó que “será ovalada y tendrá una longitud de 344 metros, cuatro carriles para atletismo, otro exclusivo para ciclismo y una recta para práctica de los 100 metros”.

Sin embargo, este miércoles, tras consultas de La Nación, se corrigió el dato de la distancia. De acuerdo con Alemán, los 344 metros fueron propuestos en el anteproyecto proporcionado por la municipalidad, el cual luego se reajustó, ahora “la dimensión de la pista es de 706,53 metros”, es decir, más del doble, pero igualmente una distancia fuera de los 400 metros oficiales.

De 344 o de 706, no importa si es más o menos, menciona Mauricio Méndez, entrenador de atletismo del equipo Coopenae, lo adecuado sería una pista con dimensiones oficiales y buscar su certificación para competencias, o bien, añadió, utilizar esos recursos para una pista de 200 metros bajo techo, ya que en Costa Rica no existe ninguna de ese tipo.

“Me parece excelente que existan proyectos para llevar infraestructura a localidades, sobre todo localidades que han dado muy buenos atletas como Oreamuno, lo que me parece mal es que esa inversión no venga acompañada de un fundamento técnico habiendo personas con conocimiento en el país. ¿Por qué no pensar en una pista indoor? En Costa Rica llueve más de seis meses al año, eso podría permitir que continúen entrenando aún bajo condiciones de lluvia”.

Méndez hizo hincapié en otros aspectos: hacer una pista con las longitudes adecuadas no es sinónimo de más costos y meter ciclismo y atletismo en el mismo lugar es peligroso. “Es una pista hecha para que no se puedan hacer competencias”.

De acuerdo con Alemán, los proyectos se conceptualizan desde un criterio inclusivo, y bajo esa premisa fue que se incluyó “el carril para andar en bicicleta, silla de ruedas y triciclos, paralelo a los carriles externos de la pista, para el uso recreativo y de actividad física por salud de la comunidad”.

Quienes no tendrán espacio son los atletas de pruebas de campo, confirmó Alemán. Pero son precisamente esas disciplinas (saltos y lanzamientos, por ejemplo) las que más podrían aprovechar una pista a 1.810 metros sobre el nivel del mar.

Luis Alejandro Castro, atleta de Coopenae y vecino de Cot, considera que para este caso debió tomarse en cuenta esas ramas del atletismo y ver lo que sucede en las competencias alrededor del mundo.

“De todo lo que hay en atletismo, en las pruebas de campo los mejores tiempos han sido en altura. Dicen (el Icoder) que van a dejar 100 metros para competencias de 100 metros, pero los mejores velocistas son a nivel del mar. Pero además ahí no se puede entrenar a máxima velocidad porque al llegar a la curva se pierde al ser casi una esquina”, explicó.

Karla Alemán: ‘La esencia de la pista es entrenamiento’

-- ¿Cuáles fueron los criterios técnicos que se consideraron para el diseño y aprobación del proyecto?

Se emplearon criterios técnicos y de uso, tales como: población meta, uso mayoritario de la pista, radios mínimos admisibles, longitudes mínimas, economía, optimización de los movimientos de tierras y las curvas de nivel (balance entre cortes y rellenos), espacio y geometría del terreno, condiciones e infraestructura existentes, riesgos latentes (muros y taludes), monto máximo disponible para la inversión, inclusividad, espacios multidisciplinarios, seguridad, accesibilidad, entre otros. Así las cosas, con las referencias internacionales que se estudiaron para el diseño, se planteó una solución geométrica considerando la normativa aplicable en materia deportiva y se hicieron las consultas correspondientes a instancias expertas, a fin de lograr un proyecto “sui generis” en Costa Rica para el uso no solo de deportistas que puedan entrenar en la superficie propuesta, sino también para la participación de la población en general en un ámbito de inclusión, para actividades recreativas y deportivas en todos los componentes del proyecto.

-- ¿El Instituto Tecnológico de Costa Rica era el encargado de diseñar de acuerdo a sus criterios?

La municipalidad de Oreamuno inicialmente aportó el anteproyecto, el cual fue ajustado, replanteado y readecuado por la Unidad de Obras del Icoder, según las características del terreno y al disponible presupuestario, con este insumo el TEC desarrolló planos constructivos y presupuesto detallado.

-- Vi molestia de algunos atletas y afición en general por el diseño, ¿Se tomó el criterio de entrenadores de alto rendimiento para diseñar?

Para proyectar la pista, se tomó en cuenta no solo el juicio de los profesionales en arquitectura e ingeniería involucrados en el proyecto, tanto de la municipalidad, del Icoder como del TEC, sino también de los profesionales especialistas en deporte y recreación del Icoder. La esencia de la pista es entrenamiento, se utilizó como referencia algunos proyectos de vanguardia como el de Alicante en España. 4.

¿Por qué se determinó hacer una distancia de 344 metros en lugar de 400 (distancia oficial)?

Aprovecho para aclarar que esa distancia de 344 metros es incorrecta, ya que la dimensión de la pista es de 706,53 metros, el dato que se proporcionó en el comunicado de prensa corresponde al anteproyecto proporcionado por la municipalidad de Oreamuno, pero que posteriormente fue reajustado por el departamento del Icoder.

-- ¿Por qué se incluye un carril para ciclismo en una pista de atletismo?

Los proyectos se conceptualizan desde un criterio inclusivo, bajo esta premisa se incluyó el carril para andar en bicicleta, silla de ruedas, triciclos paralelo a los carriles externos de la pista, para el uso recreativo y de actividad física por salud de la comunidad, además de caminar, trotar, correr y entrenar las disciplinas de atletismo, también puedan dentro de la oferta del proyecto desarrollar más actividades deportivas. Además, el proyecto tiene obras complementarias como una cancha multiusos y un edificio de servicios sanitarios y vestidores.

-- ¿Habrá espacio y diseño apto para entrenamientos de campo de atletismo?

En este diseño, no se tienen contemplados los espacios relacionados con los saltos, lanzamientos e impulsiones.

-- ¿Estará abierta al público en general y atletas? ¿Cómo será su manejo?

El comité de deportes administrará la obra, su uso será público.