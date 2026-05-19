Peleador de MMA costarricense protagonizará histórica pelea ante un invicto de la UFC

El peleador de MMA Jorge Calvo Martín tendrá la oportunidad de medirse a Mokaev, expeleador invicto de la UFC.

El peleador costarricense de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) Jorge Calvo Martín protagonizará el combate coestelar del reconocido evento WOW FC 31 en Madrid el próximo 6 de junio.

Ahí, Calvo pondrá a prueba su capacidad frente al ruso-británico Muhammad Mokaev, quien ostenta un invicto en la UFC, la más famosa promotora de MMA en el mundo. La pelea se desarrollará en la división del peso gallo (57,2 - 61,3 kg).

Calvo, quien posee un historial de 20 triunfos y siete derrotas, llega a este desafío tras consolidar su carrera en la LUX Fight League, considerada la organización de mayor prestigio en Latinoamérica dentro de esta disciplina.

Muhammad Mokaev, rival del nacional, llegó a estar en el Top seis de la UFC y presume una marca perfecta de 16 victorias y cero derrotas, antes de salir de la organización por temas extradeportivos.

El combatiente costarricense ostentó el cetro de peso mosca (56,7 kg) en la organización LUX desde el 2023 hasta inicios del 2026, cuando cedió su corona. Durante su etapa de campeón, Calvo estableció una marca histórica al completar cinco defensas exitosas de su cinturón.

La promotora española WOW FC experimenta una expansión importante, respaldada por figuras de renombre mundial. Entre sus principales inversionistas destacan el futbolista Cristiano Ronaldo y el vigente campeón invicto de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria, quienes han impulsado la marca.

Esta oportunidad representa un hito para las artes marciales mixtas costarricenses, siendo la segunda vez que un exponente del país alcanza una plataforma de esta magnitud. El precedente se remonta a 2018, cuando Allan Zúñiga participó en The Ultimate Fighter, el programa de reality producido por la UFC en el que prospectos internacionales disputan un contrato exclusivo con la organización estadounidense.

A esta importante participación en la promotora WOW se suma el caso de André Barquero, quien actualmente entrena en el prestigioso UFC Performance Institute en México, y también múltiples deportistas ticos que han luchado en LUX.