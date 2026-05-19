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Peleador de MMA costarricense protagonizará histórica pelea ante un invicto de la UFC

Jorge Calvo disputará choque coestelar de la prestigiosa WOW en Madrid frente a exfigura de la UFC; es un hito para las Artes Marciales Mixtas costarricenses

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Por Steven Torres
Peleador de MMA Jorge Calvo Martín tendrá la oportunidad de medirse a ex-peleador invicto de la UFC.
El peleador de MMA Jorge Calvo Martín tendrá la oportunidad de medirse a Mokaev, expeleador invicto de la UFC. (Instagram de Jorge Calvo Martín /Instagram de Jorge Calvo Martín)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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