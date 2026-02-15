Puro Deporte

Peso pesado somete a peleador sin piernas en evento de MMA y desata polémica: vea el video

El brasileño venció a Zion Clark con un mata-león en el primer asalto durante una cartelera de Karate Combat en Estados Unidos

Por O Globo / Brasil / GDA
Walker sometió a Clark a los 2min37s del primer round. El combate evidenció la diferencia física y provocó reacciones en redes.
Walker sometió a Clark a los 2min37s del primer round. El combate evidenció la diferencia física y provocó reacciones en redes. (Delinquent MMA/Captura)







O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

