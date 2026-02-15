Peso pesado somete a peleador sin piernas en evento de MMA y desata polémica: vea el video

Walker sometió a Clark a los 2min37s del primer round. El combate evidenció la diferencia física y provocó reacciones en redes.

El combate estelar de un evento de MMA en Miami, Estados Unidos, terminó en controversia este viernes luego de que el brasileño Valter Walker derrotara por sumisión al estadounidense Zion Clark, atleta que nació sin piernas.

La pelea formó parte de una cartelera de Karate Combat y expuso una marcada diferencia física entre ambos competidores. Walker, peso pesado con récord profesional de 15-1 y pasado en UFC, enfrentó a Clark, quien compitió en una categoría más ligera y debutó en las artes marciales mixtas en 2022.

El combate concluyó a los 2min37s del primer asalto. Tras un inicio controlado, Walker asumió el dominio. El brasileño tomó la espalda de su rival y aplicó un mata-león, técnica conocida en inglés como rear naked choke. Clark se vio obligado a rendirse.

Clark nació con síndrome de regresión caudal, una condición poco frecuente que afecta el desarrollo de la parte inferior de la columna vertebral. A pesar de esa condición, construyó una trayectoria destacada en el deporte.

Durante la secundaria registró marca de 33-15 en lucha olímpica. Luego compitió para la Universidad de Kent State. También participó en pruebas de atletismo en silla de ruedas.

El resultado generó debate por las condiciones del enfrentamiento y la diferencia de peso entre los protagonistas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.