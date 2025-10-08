Pelea de Jake Paul y Gervonta Davis genera polémica por diferencias de peso y estatura

Gervonta "Tank" Davis y Jake Paul, durante la conferencia de prensa para presentar la pelea que sostendrán el 14 de noviembre en Miami.

Jake Paul y Gervonta Davis se enfrentarán en noviembre en una pelea de exhibición en Miami. El combate desde ya genera polémica por la gran diferencia de peso y estatura entre los pugilistas, lo cual obligó a pactar condiciones especiales.

El combate está pactado para el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami. La plataforma de streaming Netflix transmitirá el evento en vivo sin cargos de Pago por Evento (PPV, por sus siglas en inglés).

Nakisa Bidarian, CEO de Most Valuable Promotions (MVP), confirmó que la pelea será a 10 asaltos de tres minutos. Se definió un peso límite de 195 libras (88 kilogramos), cifra inferior al límite oficial de 200 libras de la división crucero, categoría en la que Paul compite.

Ambos boxeadores usarán guantes de 12 onzas, según reportó la cadena DAZN.

Controles y resultado oficial

Los pugilistas se someterán al control de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. Tres jueces de la Comisión de Florida observarán cada round para emitir su puntuación y así garantizar un ganador oficial, en caso de que sean necesarias las tarjetas.

Pese a que habrá un ganador, la lucha no afectará el récord de ninguno de los peleadores, ya que se trata de un combate de exhibición y por supuesto, tampoco hay ningún título en juego.

Las diferencias físicas entre los boxeadores

Paul normalmente pesa más de 200 libras (90 kilogramos). En contraste, Davis peleó en las 135 libras (61 kilogramos), sin superar nunca las 140 libras (65 kg), según Los Angeles Times. Por lo tanto, la diferencia de peso entre ambos se acerca a los 29 kilos.

En cuanto a la estatura, Paul mide 1,85 metros (6,1 pies), mientras que “Tank” Davis mide 1,66 metros (5,4 pies). La diferencia de altura es cercana a 20 centímetros, además de la ya existente en peso.

Davis aseguró que la diferencia de estatura con su contrincante no representa un problema, pues se considera mucho más rápido que Paul. Incluso, señaló que es sabido que a los peleadores de gran tamaño les cuesta enfrentarse a boxeadores más pequeños.

La diferencia de tamaño resultó inusual en esta pelea y atrajo la atención de exboxeadores y expertos. El entrenador y comentarista Teddy Atlas habló sobre la lucha en su canal de YouTube.

El entrenador de boxeo dijo que ya se vio antes que un peleador más pequeño derrotó a uno más grande, en referencia al reciente combate entre Terence Crawford y Canelo Álvarez, donde el primero se dejó la victoria. Sin embargo, Atlas siente que este combate puede ser diferente.

Últimos combates

“Tank” peleó el pasado 1.° de marzo contra Lamont Roach Jr. en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. El combate fue por el título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB, por sus siglas en español), el cual ostentaba Gervonta Davis, y finalizó con empate por decisión de dos de los tres jueces.

Por su parte, Jake Paul venció por decisión unánime a Julio César Chávez Jr. en el Honda Center, Anaheim, California.

Este es el video completo de la presentación de la pelea.