¡Orgullo de Costa Rica! Piloto costarricense de 15 años competirá en mundial de kartismo en Malasia

El piloto costarricense Gerardo Moreno tendrá la oportunidad de competir ante los mejores corredores de su categoría en Malasia.

El piloto costarricense Gerardo Moreno representará al país en el FIA Karting Arrive and Drive World Championship 2025, que se disputará este fin de semana en el circuito de LIL, Malasia, uno de los trazados más reconocidos del continente asiático.

El campeonato reunirá a 110 pilotos de 50 países, quienes competirán bajo el exigente formato arrive and drive, en el cual todos los participantes reciben un kart nuevo, en igualdad de condiciones, para garantizar que el rendimiento dependa exclusivamente de la habilidad y preparación de cada piloto.

Para Gerardo, esta clasificación representa un premio a más de tres años de esfuerzo, disciplina y compromiso, y un peldaño más en su carrera deportiva.

“Significa mucho porque es el resultado de aproximadamente tres años de dedicación, corriendo no solo en Costa Rica sino también a nivel internacional. Además, me permite representar a mi país, lo cual me llena de orgullo”, expresó Moreno, de 15 años de edad.

Moreno forma parte del equipo MH Karting, bajo la dirección de Mauricio Hernández, y ha llevado un proceso de preparación física, técnica y mental altamente estructurado. El piloto entrena de forma constante: realiza natación dos veces por semana; ciclismo entre dos y tres veces; gimnasio diario; y múltiples sesiones en pista de cuatro a siete horas.

Además, complementa su preparación con el uso de simuladores de karting, que le permiten perfeccionar reflejos, concentración y conocimiento de circuitos.

“Creo que lo que marcó la diferencia en mi clasificación fue mi preparación constante, la disciplina y el trabajo que he realizado con mi equipo. También la experiencia acumulada en competencias dentro y fuera de Costa Rica”, agregó el joven, quien también cursa décimo año de colegio.

El FIA Karting World Championship se desarrollará en el circuito de LIL, en Malasia, considerado uno de los mejores de Asia por su nivel técnico y sus exigentes condiciones climáticas.

El trazado tiene una longitud de 1.5 kilómetros, 14 curvas —en su mayoría hacia la derecha— y un paso a nivel poco común. El clima húmedo y caluroso requerirá una preparación física y una hidratación rigurosas.

El formato de competencia incluye, el viernes, cuatro prácticas oficiales (la primera de ellas solo para “aflojar motor”). El sábado se realiza la clasificación y los tres heats clasificatorios, donde todos los pilotos compiten entre sí. Solo los 36 mejores de cada categoría, de un total de 56, avanzan a la gran final.

En esta edición, Moreno competirá con un chasis Kosmic 2025, motor Rocky P125 y llantas Vega, componentes que no se utilizan habitualmente en Costa Rica. Su trayectoria incluye importantes logros, entre ellos el Campeonato Nacional de Costa Rica, Centroamericano y Latinoamericano, además de constantes podios en las dos categorías que disputa en el país: Tillotson Senior y VRL Senior.