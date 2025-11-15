Otros deportes

¡Orgullo de Costa Rica! Piloto costarricense de 15 años competirá en mundial de kartismo en Malasia

El piloto, quien es estudiante de décimo año de colegio, competirá en mundial donde participan 110 conductores de 50 países

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Córdoba González
Gerardo Moreno representará al país en el FIA Karting Arrive and Drive World Championship 2025, que se disputará en el circuito de LIL, Malasia. 13 de noviembre del 2025 MJComunicación
El piloto costarricense Gerardo Moreno tendrá la oportunidad de competir ante los mejores corredores de su categoría en Malasia. (La Nación/MJComunicación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gerardo MorenoWorld Championship 2025, que se disputará en el circuito de LIL, Malasia
Juan Diego Córdoba González

Juan Diego Córdoba González

Trabajó en La Nación hasta el 2023. Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de la Maestría en Comunicación y Mercadeo. Especializado en cobertura política.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.