Otros deportes

Orgullo costarricense: Delegación de Costa Rica suma su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos

La disciplina de la natación le dio a Costa Rica su primera presea dorada en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Costa Rica gana su primer oro en Juegos Centroamericanos







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025María Paula AlfaroAna MitinianNatación ArtísticaMedalla de oro
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.