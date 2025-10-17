Orgullo costarricense: Delegación de Costa Rica suma su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos

Las atletas costarricenses María Paula Alfaro y Ana Mitinian sumaron la primera medalla de oro para Costa Rica en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, que iniciaron este viernes 16 de octubre.

Alfaro y Mitinian se impusieron en la disciplina de natación artística, en la modalidad de dueto técnico, realizada en el Complejo Deportivo de Suchitepéquez, en Guatemala.

“Las condiciones no fueron las más óptimas, pero logramos salir adelante. Es la primera de siete rutinas en las que competimos y definitivamente vamos por más”, aseguró María Paula Alfaro en un video enviado por el Comité Olímpico de Costa Rica.

La dupla nacional se impuso con una puntuación de 27.900, seguidas por Rebeca Urías y Rebecka González de Guatemala, con 22.600, y Elizabeth Casteñeda y Gabriela Mendoza de El Salvador, con 16.630.

Por su parte, Ana Mitinian agregó: “A pesar de que bajo el agua no se podía escuchar la música, pudimos lograr nuestra meta. Fue muy emocionante”.

María Paula Alfaro y Ana Mitinian (atrás), se dejaron la medalla de oro en el dueto técnico, de la natación artística, en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. (La Nación/Cortesía: Comité Olímpico)

Mientras tanto, la entrenadora Violeta Mitinian indicó: “Estamos muy contentas con nuestra participación en el dueto técnico. A las chicas les fue súper bien y vamos a seguir trabajando muy fuerte en lo que queda de los juegos”.

En los eventos de los 400 metros libre femenina, Yuliana Ortiz clasificó a la final al ganar su heat con un tiempo de 4:50.83, logrando el tercer mejor registro de la prueba.

Por su parte, Nicole Centeno clasificó en segundo lugar de su serie con un crono de 4:36.27 y, en la clasificación general por tiempo, ingresó en la segunda posición.

Por su parte, Adrián Vargas se ubicó tercero de su eliminatoria en los 100 metros libre, con un tiempo de 52.86, logrando su pase a la final. Vargas llegará con el quinto mejor tiempo a la disputa por las medallas.

Las finales de la natación se realizarán este viernes a partir de las 5:30 p.m. en el Complejo Deportivo de Suchitepéquez, en Guatemala.