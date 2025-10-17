Otros deportes

Juegos Centroamericanos arrancan este viernes con la disciplina de la natación

Costa Rica estará compitiendo con 37 atletas en las pruebas de natación, natación artística, aguas abiertas y polo acuático

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Natación Alondra Ortiz y Alberto Vega 16 de octubre Cortesía Comité Olímpico
Alondra Ortiz y Alberto Vega, participaron en el desfile de inauguración de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, en la disciplina de la natación, realizada en el Complejo Deportivo de Suchitepéquez. (La Nación/Cortesía Comité Olímpico)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

