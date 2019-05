“Gracias a Dios este año me ha ido muy bien. La clave es entrenar muy fuerte, aprovechar las cualidades que tengo como atleta y manejar muy bien el medio fondo me ha permitido rendir al máximo en mis competencias. Además, tengo a mi entrenadora y madre, Dixiana Mena, quien me ayuda a mejorar cada día y sacar el máximo de mis capacidades”, aseguró Vargas.