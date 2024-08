‘No me asusta si ella o él es un hombre’ afirma próxima rival de boxeadora de Argelia

El triunfo de la boxeadora argelina Imane Khelif frente a la italiana Angela Carini, en un combate que duró 46 segundos en la categoría peso wélter, causó revuelo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La italiana, visiblemente afectada, recordó que la africana no pasó unas pruebas de género en el Campeonato Mundial de Boxeo Femenil Amateur de 2023, donde se determinó que tenía altos niveles de testosterona.

Incluso la ministra italiana de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, señaló que ella es una persona transgénero, algo que no es cierto y que no está permitido en Argelia.

De hecho, acorde con la información disponible a hoy, la boxeadora argelina es una mujer cisgénero; es decir, una persona cuya identidad de género y su sexo asignado al nacer coinciden. No existe indicación de que se identifique como mujer transgénero, ni como intersexual.

No obstante, la polémica surgida no parece afectar a la húngara Luca Hámori, quien avivó la controversia con sus palabras incendiarias de cara a la pelea de cuartos de final, según indica el diario El Tiempo de Colombia.

“No me asusta si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano”, declaró la púgil europea, que luchará contra Khelif este sábado a las 9:35 a. m., hora costarricense.

La húngara, de 23 años, está muy confiada en sus capacidades y aseguró no temer a Khelif.

“No hemos practicado ni peleado antes. No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, solo quiero estar centrada en mí. He venido aquí para conseguir una medalla. No me importa nada”, afirmó Hámori antes de la pelea, que todo el mundo estará pendiente.

Luca Hámori viene de ganar su combate en los octavos de final tras vencer por decisión unánime de los jueces a la australiana Marissa Williamson.

“Iré al ring y conseguiré mi victoria. Confío en mis entrenadores y confío en mí. Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano. Así que hagámoslo, será una gran pelea y espero poder ganar”, indicó Hámori.