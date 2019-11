Mi obligación política de cuidar los recursos públicos. No podemos correr el riesgo de sacrificar los programas del Icoder, como las transferencias que hay que hacer a las federaciones deportivas. Además, de qué me sirve un gimnasio de $4 millones aquí en La Sabana, cuando puedo hacer uno de $300.000. Y de qué me sirve aquí en La Sabana, si podría hacerlo en Los Chiles o Guanacaste.