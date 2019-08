Dígame si no sintió, con la tensión al máximo y el alma en la mano, la inolvidable experiencia de disfrutar por televisión el vuelo supremo de un ángel en estado de gracia, saltando vallas, rompiendo paradigmas y sembrando, con sus gotas de sudor, la esperanza de que no todo está perdido en nuestro otrora país de paz, tan lejos de su tradición civilista y tan cerca del colapso por la incapacidad de diálogo, la trabazón, la insensatez, los candados y las barricadas. Pensándolo mejor, no hace falta que me lo diga. Porque sé que usted lo vivió así también. Con el corazón en la boca… Y lágrimas de gratitud.