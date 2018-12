“La primera ocasión que iba a asistir al Mundial me dio una peritonitis meses antes y no pude competir, aunque viajé como asistente. El agua a mí siempre me ha llamado y el Mundial nos abre unas puertas para poder disfrutar del surf y competir. También es una terapia para mí, pues aunque vivo con dolor a diario, tras el disparo que me quemó la médula, el surf es como una alivio que me ayuda a olvidarme de mis dolencias”, confesó Camacho.